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徐國勇：「我不認識趙介祐」　已指示警政署調查北投分局

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子被爆涉詐欺及毒品案，日前被台北地院裁定羈押。針對有媒體刊登內政部長徐國勇與趙介佑在趙的祖父趙文寬壽宴上合照一事，徐國勇29日上午澄清不認識趙介佑，並表示公眾人物只要時間許可，對於民眾邀請合照都不會拒絕。

徐國勇29日透過臉書發聲明表示，他聲明不認識趙介佑，而趙文寬是他當立委時的北投區選民；去年12月17日趙文寬舉辦80大壽，他受邀參加，前往祝壽，現場與許多民眾都有合照，包括趙文寬全家人。

徐國勇寫道，公眾人物對民眾熱情邀請合照，只要時間許可，都不會拒絕，包括在參加總統府國策顧問黃承國父親壽宴上，對要求合照民眾，亦不會拒絕，趙介佑應亦當時要求合照之人。

「趙介佑涉及刑案，警政署依法偵辦，尤以販毒，更是令人憤怒痛恨，更應嚴肅偵辦。」徐國勇強調，有關立委臉書指出趙介佑2018年4月10日發布於個人臉書，曾和借提受刑人見面的事情，他28日晚間知情後，第一時間即指示警政署嚴予調查；經查該男子為洪某於2018年3月30日因毒品案遭查獲入監服刑，警政署業已成立專案小組調查台北市政府警察局北投分局借提人犯有無違失情事，如有違法情節一律究責嚴辦。

▼徐國勇29日上午發文，澄清不認識趙介佑。（點圖可放大／翻攝自Facebook／徐國勇）

▼徐國勇29日上午發文，承清不認識趙介佑。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）

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