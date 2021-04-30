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社會 社會焦點 保障人權

煞車失靈公車司機「只能繼續開」撞死女高中生　網：不能按喇叭？

記者林彥臣／綜合報導

台中嘉陽高中一名高職一年級的張姓女學生30日上午在過馬路時，慘遭公車猛撞，經送醫搶救後，不幸傷重死亡。公車司機事後向警方供稱，當時下坡時煞車失靈，他連踩好幾次煞車都沒有反應，當下只有兩個選擇，一是公車去擦撞山壁，二是繼續往前開，他擔心擦撞山壁會釀成更多傷亡，只好繼續往前開，才因此撞上女學生。但是網友卻質疑司機的說法，認為難道不能按喇叭？

監視器畫面顯示，事發當時一群學生正準備過斑馬線到學校上課，但沒想到，畫面右方的公車卻朝他們直直衝來，嚇得學生們驚慌逃竄，張女逃生不及，當場遭到公車撞上，而她倒地後又遭到公車輾過，最終因左邊氣血胸，腹部內出血、肝臟撕裂傷、骨盆骨折，經搶救後仍宣告不治。

▲女高中生遭公車輾斃。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中嘉陽高中女學生遭公車輾斃，司機稱煞車失靈只能繼續往前開。（圖／記者白珈陽翻攝）

公車司機事後向警方供稱，當時下坡時煞車失靈，他連踩好幾次煞車都沒有反應，當下只有兩個選擇，一是公車去擦撞山壁，二是繼續往前開，但因車上還有4、50名乘客，他擔心擦撞山壁會釀成更多傷亡，只好繼續往前開，才因此撞上女學生。

但是網友對於司機的說法卻認為，「喇叭裝飾用」、「 喇叭也壞了？」、「煞車失靈有空想那麼多，然後不按喇叭」、「喇叭沒按，若喇叭急促的按應該可以無人傷亡」、「喇叭一直按，相信學生都能逃過」、「 我比較想知道煞車失靈後有沒有按喇叭示警？以及撞上女學生後是如何令車停下來不再往前？」。

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