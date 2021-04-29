無端被捲綠營北市評召兒涉毒　黃承國大怒發律師函：我最痛恨毒品

▲民進黨前黨部主委黃承國。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉嫌販毒，訊後遭聲押；但是，媒體卻意外牽扯前黨部主委黃承國，這讓黃承國非常火大，一向很尊重記者採訪的他，罕見發律師函給媒體。黃承國表示，他對毒品深惡痛絕，總統蔡英文也在中常會上順口關心一下。

在趙映光的兒子趙介佑被聲押後，媒體報導卻刻意談及他跟黃承國的關係，這讓黃承國非常火大。當天晚上，黃承國的兒子撥了一通電話給他，問他「朋友的孩子酒駕，媒體寫你，朋友的孩子販毒，媒體也寫你，別人的兒子出事，為什麼都要牽扯你？」

黃承國的兒子跟他說，請父親不要擔心，他會謹言慎行，絕對不會因為自己讓爸爸上新聞。黃承國說，他遭受莫名的影射抹黑，兒子的這通電話讓他很欣慰。

黃承國表示，他最痛恨的就是毒品，對毒品深惡痛絕，但媒體卻無故把他牽扯進去一件完全不相干的事情，讓他非常憤怒。

當天，一向黃承國很尊重記者採訪的他，很罕見地也向隨意牽扯他的媒體發出律師函。根據律師函內容，他強調自己對於毒品深惡痛絕，對於涉嫌毒品之人絕對嚴厲譴責。

黃承國在律師函中表示，他對於趙映光之子趙介佑個人及其行事從未過問，均不了解，完全不知道趙介佑有涉嫌毒品，趙介佑毒品事件，與本人黃承國毫無關係。

對於風傳媒的報導，黃承國表示，竟然不當影射他與趙介佑毒品事件之關係，嚴重侵害他的名譽，要求風傳媒立即更正並下架相關新聞稿，否則必追究法律責任。