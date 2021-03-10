保障弱勢學生　竹市低收助學金即起開放申請...3月底截止

▲本次申請日期自110年3月10日至3月31日止（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為保障弱勢家庭學生的就學權益，新竹市政府辦理「低收入戶學生助學金」，申請日期自即日起至3月31日止，希望透過助學金減緩家庭經濟壓力，審查標準並非依學業成績而是採身份資格認定，惟須特別注意：重讀、延修(畢)、轉系降讀者，不予補助。歡迎符合資格的低收入戶家庭即日起前來申請。

新竹市教育處表示，凡持有本市區公所110年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下，並持續就讀於國內公私立大專院校、高中職校及本市公立國民中小學在學之低收入戶學生家庭，每生每學期核發5,000至2萬元不等的助學金。本次申請日期自110年3月10日至3月31日止，請民眾到區公所辦理，並把握時效於期限內完成申請。

教育處提醒民眾申請助學金時，應備齊以下文件：（1）公所核發之最新低收入戶證明書、（2）國中小學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生請檢附有蓋註冊章之學生證或註冊證明書、（3）有效之受款人郵局存簿封面影本。

為加速申請程序，民眾可先至 新竹市教育網https://www.hc.edu.tw—表格下載—特前科—獎助學金—第6項 ，下載新竹市低收入戶學生助學金補助申請表及相關附件，先行填妥申請表並核章，再到區公所辦理。

另為簡化申請流程，可由申請人在申請表中勾選戶籍資料查詢同意書項目，委託區公所業務窗口代為查調戶籍資料，減少民眾四處奔波檢具申請資料，有需求的民眾請多加利用。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢本府教育處、本市三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5152525分機230、香山區區公所電話：03-5307105分機244、本府教育處特前科電話：03-5427974。