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疫情趨緩　竹市7校「社區共讀站」重開放

▲「小塹有約」「舊城旅人線」品嘗戲棚下炸雞。（圖／新竹市政府提供）

▲「小塹有約」「舊城旅人線」品嘗戲棚下炸雞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市總計有7座學校結合社區的「社區共讀站」，總計藏書18萬多冊，因應疫情趨緩，已重新開放供民眾使用，新竹市長林智堅今親自到自動化設備最健全的建功高中「社區共讀站」視察，他表示，成德高中及龍山國小新校舍預計在9月完工啟用，屆時兩校將有全新的圖書館，給學生有更好的學習環境。

建功高中社區共讀站藏書達5萬多本，更有「多功能掃描機」、數十台電腦及平板等自動化設備。林智堅視察時，見學生組共讀會，還有學生利用掃描機再製作學測推甄必備的學習歷程檔案。

林智堅說，如今學生學習方式已非常多元，他看見學生以手作立方體來了解數學空間概念，學生們也組共讀會一起討論心得，讓閱讀變得很有趣。

林智堅表示，他最看重孩子閱讀、運動習慣的養成，市府向中央爭取前瞻計畫，爭取超過2千多萬經費，升級竹市7所學校的社區共讀站的硬體設備，打造優質有溫度的圖書館。另外，市府也透過新校園運動，升級圖書館，龍山國小群英樓及成德高中孝德樓重建工程即將完工，預計9月全新的圖書館將與校舍一同啟用，給學生更優質的學習環境。

建功高中社區共讀站的朱姓家長志工表示，圖書館升格社區共讀站後，全館變得明亮舒適、藏書也更多，讓她捨不得離開，即使孩子已畢業多年，她仍是志工，很開心與學校、孩子一同成長。

教育處說，竹市共有七座社區共讀站，其中，竹光國中共讀站「家的圖書館」曾獲教育部最美社區共讀站優選，該館為雙層環形閱讀空間，透過旋轉樓梯相接，挑高落地的環場開放式書櫃，被譽為哈利波特霍格華茲圖書館；育賢國中共讀站則超過200坪，採懸空圖書館「游學館」，下方為半戶外多功能空間，希望藉由靠近校門口，能讓家長、學生多利用圖書館。

教育處補充，包含虎林國中、南隘國小、竹光國中、建功高中、香山高中、育賢國中及關埔國小等七座社區共讀站，除了關埔國小共讀站預計在明年啟用，其他六校都已對外開放。社區共讀站不僅提供書籍，更有多項設備，民眾皆可使用，開放時間請見各校官網。

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