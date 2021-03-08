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竹市特製幼兒防疫隔板　孩童用餐防疫更全面

▲新竹市長林智堅到新竹市立新竹幼兒園視察學童午餐。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅到新竹市立新竹幼兒園視察學童午餐。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府緊盯校園防疫，考量幼兒園用餐次數比其他年級的孩子多，包含早上點心、午餐、和下午點心，新竹市長林智堅今宣布，市府特別打造幼兒版防疫隔板，共1萬5000組，提供全市公私立161所幼兒園使用。讓幼兒吃飯吃點心，不再「口沫橫飛」，有效守護孩童健康。

林智堅今(8)日到新竹市立新竹幼兒園視察學童午餐，更幫孩童盛飯。他表示，新竹市幼兒人口多他視察防疫發現，幼兒園學童吃飯常會講話、噴沫，強制學童不說話、不噴沫也難以執行，因此新竹市府主動提供1萬5000組的防疫隔板，加強學童用餐時防疫。

幼兒園陳老師表示，自從使用「用餐隔板」後，就沒有聽到孩子來告狀「老師，小辰的口水噴到我的臉啦！」、「老師，小佑打噴嚏在我的碗裡面了！」、「老師，小珍她嘴裡的菜噴到我的飯裡面了！」等情形。

幼兒園補充，依照規定，全市學校師生都須戴口罩上課，學童們只能在用餐時，才能脫下口罩透氣，感謝市府打造適合幼兒版的防疫隔板，銜接學童沒戴口罩時段，讓防疫更全面。

教育處表示，幼兒版防疫隔板以白色塑膠瓦楞板製成，好收納、易清潔、快組裝，因重量極輕，學童也能自己組裝，L型組合設計，也符合不同尺寸桌椅，目前隔板已發送給全市公私立161所幼兒園。另外，市府也規範出「用餐防疫SOP」，學童用餐前會再次量測體溫、洗手並再次噴酒精消毒、佈置隔板，用餐也不交談，全面防疫。

另外，教育處補充，幼兒園目前防疫措施包含，保持室內環境通風、每日環境消毒、戶外設施消毒等，師生更須體量測體溫、落實勤洗手、全面配戴口罩、家長不入園等。針對此次疫情，市府建立幼兒園防疫群組，即時公告「新竹市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，並隨時掌握防疫物資使用情形。

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