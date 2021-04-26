婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後　無性8年嘆：浪費11年青春

▲婚後半年發現老公是同志。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

從情人走向紅毯的另一端，成為人生伴侶，不論男女，都會希望另一半對自己的感情專一，但這名人妻表示，已經結婚11年了，在婚後半年就得知老公是同志，雖然生了一男一女，但自此後就過著無性生活長達8年之久，曾以為可以改變老公的性向，「但事實證明，性向無法改變」。

人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文，老公用結婚掩蓋是同志的事實，家人完全不知情，結婚半年就發現老公是同志，本來以為可以用小孩改變老公性向，但在生了一男一女之後，就過了8年的無性生活，「結果我輸了，事實證明性向無法改變，而我也浪費了11年青春，還幫他傳宗接代」。

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▲兩人婚後育有一兒一女 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

人妻透露，老公現在都很自然的帶男同事回家吃飯，因為家人全都不知情，以為老公只是單純帶同事朋友回家吃飯而已，因此心想「那麼我也去找個男朋友來交交好了，彼此彼此」。

對此，網友們表示，「我贊成同志婚姻，但為傳宗接代給家裡交代，這種行為可恥且惡劣」、「把他的男朋友搶過來，讓他失戀」、「婚後半年就發現，居然還能『性生活』生兩個，猜男方家境還不錯的吧」、「等等妳的男朋友也變成他的男朋友」。不少網友都建議原PO離婚，去尋找自己的幸福。