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新婚妻發願當「小廢物」求養！　老公崩潰想退：以為是玩笑

▲重傳LOGO。 做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生。（圖／記者李毓康攝）

▲ 做家事示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者劉亭／綜合報導

婚姻生活要經過很多考驗，一位網友抱怨，結婚7個月的老婆，堅稱自己會過敏，從來都不做家事，每天下班回家還有一堆家事活，讓他感到相當疲倦，因此詢問前輩們真實情況。

一位網友於《靠北婚姻2.0》指出，老婆未出嫁前，因為手會過敏，包含洗碗、吸地、拖地、洗衣、曬衣全部都是岳母負責，料理部分則會簡單的火鍋料理、微波食品加熱、煮麵食；但之前老婆在外租屋時都是自己負責。

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網友表示，結婚後老婆卻一概不管，讓他每天除了工作養家，還要做一堆家務。老婆則在旁邊看劇、小說笑的喜孜孜，甚至放話「你不是要養我嗎？我要當小廢物」。

▲▼過年,Netflix,追劇,年假,防疫,COVlD-19。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲追劇示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

讓網友相當無奈透露，以為「小廢物」是玩笑話，老婆卻說這是疼老婆的表現，這樣才能證明嫁了好老公，命很好，算命師說的沒錯，讓他煩惱「我該退還給他父母嗎？還是請岳母來教導他怎麼做家務」。

看完文章之後，許多網友留言，「花錢買三機，少了洗碗掃地～總不能把碗放洗碗機也不行嗎」、「自己選的路，跪著也要走完..」、「不管那邊付出長期不平衡都會摧毀婚姻」、「建議送回原廠維修，若修不好就直接退貨。沒必要為了一個廢物，讓自己陷入絕境」、「趁還沒有小孩的時候仔細思考吧」。

 
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