鄉民點名喜酒「這1道」最浪費紅包　曝CP值低「鹹酥雞店就有」

記者黃翊婷／綜合報導

「喜酒出現哪一道（菜）會覺得自己紅包浪費了？」一名網友在PTT八卦板PO文詢問，大家心目中最不想吃到的喜宴菜色是哪一道。沒想到網友們的答案幾乎一面倒指向炸湯圓，「炸湯圓好吃歸好吃，但我在鹹酥雞店點就好了。」

▲網友PO文討論CP值最低的喜宴菜色。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

原PO在文中提問，喜酒常見的菜色包含紅蟳米糕、烏骨雞湯、烤肋排、炸雞腿、鱸魚、生魚片拼盤、海鮮盅、魚翅羹等等，幾乎可以說是應有盡有，但還是有幾道菜是CP值較低的，「各位今天去吃喜酒，吃到哪一道菜會覺得自己紅包浪費了？」他個人不喜歡甜湯是沒創意的紅豆湯或綠豆湯，看到會覺得很無言。

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其他網友看完文章，紛紛留言表示，「三色豆」、「最後的罐裝飲料，還是廉價的」、「炸湯圓或廉價冰品，只少也要是一、二線的品牌吧」；其中最多人點名的低CP值料理就是炸湯圓，「炸湯圓好吃歸好吃，但我在鹹酥雞店點就好了」、「最慘的是連炸湯圓都炸不好」。

▲炸湯圓其實有祝賀圓滿如意的意思。

不過，也有部分網友認為，吃喜酒、包紅包主要是祝福新人，吃什麼菜其實沒有那麼重要，「吃什麼我不在乎」、「只有不喜歡新人才會覺得紅包浪費」、「結婚沒有炸湯圓就不是結婚」。

據了解，喜酒中常常出現的炸湯圓，有時又稱為「花好月圓」，其實是有吉祥祝賀的寓意，例如湯圓是取圓滿如意的意思，如果是搭配花生粉的吃法，則有祝福新人「吃甜甜，明年生兒子」的意思。