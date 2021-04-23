地鐵牆角撿到棄嬰！同志情侶「領養20年後」成數學高材生

▲Peter與Danny懷抱著剛領養的棄嬰，充滿初為人父的喜悅。（圖／翻攝自IG／petemercurionyc）



實習記者陳妙津／綜合報導

不是所有孩子一出生就能在父母的懷抱中，幸福無憂的環境下成長。一對男同志情侶20年前在美國紐約地鐵站，撿到一名剛生出來的棄嬰，而後在法官的建議下，兩人決定領養孩子，更在2011年結婚共組家庭，家庭組成雖然特別，但給孩子的愛不減，如今當初被丟在地鐵站的棄嬰，已經成為在大學攻讀數學與電腦程式的有為青年。

據BBC報導，Danny在2000年8月正準備與伴侶共進晚餐，經過車站時注意到牆邊似乎有個娃娃，一時感到困惑，正準備離開時卻又發現「娃娃」的腿似乎在動，連忙湊近查看，才發現這竟是名一絲不掛的小嬰兒，剛出生不久，連臍帶都還沒剪斷就被丟在外面，他嚇得立刻聯絡警方。

雖然新聞媒體都有大篇幅報導棄嬰消息，但始終沒有人找到嬰兒的生父生母。同年12月，Danny出席家庭法院作證，向法官描述找到嬰兒的經過，沒想到法官卻問他「是否有意願收養這個孩子嗎」，當下Danny在周遭緊張氣氛下，回應「可以，但我覺得並不容易決定」，法官則笑笑回答「沒關係」。

Danny表示，自己在之前從未考慮過領養一事，但法官提起後，這個懸念始終縈繞心頭，他忽然感覺這是一份上天恩賜的禮物。而Peter則對此感到不安，兩人經過一番嚴肅討論後，共同到寄養家庭中探視嬰兒，當他看到孩子安靜純真的眼神，初次擁抱嬰兒後，Peter描述一股不知從何而來的「溫暖氣息」籠罩全身，終於讓他放下心防，決心在2002年12月與Danny共同承接這個小小生命。

兩人將嬰兒取名為Kevin，並為孩子傾盡所有的愛，Danny每晚會念故事給孩子聽，而Peter則陪Kevin製作手工圖畫書。後來2011年時紐約同志婚姻合法化，這對同志伴侶也在Kevin的建議下結婚，並邀請當初建議領養的同一位法官幫忙證婚。

如今Kevin已經是個20歲的挺拔青年，身高比兩位爸爸都高，在大學攻讀數學與電腦程式，喜歡極限飛盤，參加過多次馬拉松比賽，還從小就自學鋼琴與吉他，他的自信與體貼都讓兩位爸爸深感驕傲。Peter也將這段特別又暖心的故事記錄出版，名為「Our Subway Baby（暫譯：我們的地鐵嬰兒）」，引來不少讀者回響反饋。

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