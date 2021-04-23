　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地鐵牆角撿到棄嬰！同志情侶「領養20年後」成數學高材生

▲Peter與Danny懷抱著剛領養的棄嬰，充滿初為人父的喜悅。（圖／翻攝自IG／petemercurionyc）

▲Peter與Danny懷抱著剛領養的棄嬰，充滿初為人父的喜悅。（圖／翻攝自IG／petemercurionyc）

實習記者陳妙津／綜合報導

不是所有孩子一出生就能在父母的懷抱中，幸福無憂的環境下成長。一對男同志情侶20年前在美國紐約地鐵站，撿到一名剛生出來的棄嬰，而後在法官的建議下，兩人決定領養孩子，更在2011年結婚共組家庭，家庭組成雖然特別，但給孩子的愛不減，如今當初被丟在地鐵站的棄嬰，已經成為在大學攻讀數學與電腦程式的有為青年。

據BBC報導，Danny在2000年8月正準備與伴侶共進晚餐，經過車站時注意到牆邊似乎有個娃娃，一時感到困惑，正準備離開時卻又發現「娃娃」的腿似乎在動，連忙湊近查看，才發現這竟是名一絲不掛的小嬰兒，剛出生不久，連臍帶都還沒剪斷就被丟在外面，他嚇得立刻聯絡警方。

雖然新聞媒體都有大篇幅報導棄嬰消息，但始終沒有人找到嬰兒的生父生母。同年12月，Danny出席家庭法院作證，向法官描述找到嬰兒的經過，沒想到法官卻問他「是否有意願收養這個孩子嗎」，當下Danny在周遭緊張氣氛下，回應「可以，但我覺得並不容易決定」，法官則笑笑回答「沒關係」。

Danny表示，自己在之前從未考慮過領養一事，但法官提起後，這個懸念始終縈繞心頭，他忽然感覺這是一份上天恩賜的禮物。而Peter則對此感到不安，兩人經過一番嚴肅討論後，共同到寄養家庭中探視嬰兒，當他看到孩子安靜純真的眼神，初次擁抱嬰兒後，Peter描述一股不知從何而來的「溫暖氣息」籠罩全身，終於讓他放下心防，決心在2002年12月與Danny共同承接這個小小生命。

兩人將嬰兒取名為Kevin，並為孩子傾盡所有的愛，Danny每晚會念故事給孩子聽，而Peter則陪Kevin製作手工圖畫書。後來2011年時紐約同志婚姻合法化，這對同志伴侶也在Kevin的建議下結婚，並邀請當初建議領養的同一位法官幫忙證婚。

如今Kevin已經是個20歲的挺拔青年，身高比兩位爸爸都高，在大學攻讀數學與電腦程式，喜歡極限飛盤，參加過多次馬拉松比賽，還從小就自學鋼琴與吉他，他的自信與體貼都讓兩位爸爸深感驕傲。Peter也將這段特別又暖心的故事記錄出版，名為「Our Subway Baby（暫譯：我們的地鐵嬰兒）」，引來不少讀者回響反饋。

►「 Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」特價5990

ET快訊
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了
快訊／4縣市大雨特報！　南、高、屏都下雨了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

亂丟口罩！1歲萌汪散步誤食…「腸道被鐵線刺穿」引敗血症喪命

白宮幕僚曝拜登恐要求G7「施壓中國」：展現民主力量

印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」　血栓釀3死！FDA、CDC仍為它背書

愛上準公公！她才訂婚卻「深陷不倫戀」　懷孕生子想婚了

老宅藏寶！尋寶獵人挖地板驚見「130萬舊鈔」　屋主樂翻：能賣了

載到爛醉女…變態司機嗨了「秒Call同業」！炫耀完送給2狼性侵

南韓高爾夫球后朴世莉確診！遭節目來賓感染新冠肺炎

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

亂丟口罩！1歲萌汪散步誤食…「腸道被鐵線刺穿」引敗血症喪命

白宮幕僚曝拜登恐要求G7「施壓中國」：展現民主力量

印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」　血栓釀3死！FDA、CDC仍為它背書

愛上準公公！她才訂婚卻「深陷不倫戀」　懷孕生子想婚了

老宅藏寶！尋寶獵人挖地板驚見「130萬舊鈔」　屋主樂翻：能賣了

載到爛醉女…變態司機嗨了「秒Call同業」！炫耀完送給2狼性侵

南韓高爾夫球后朴世莉確診！遭節目來賓感染新冠肺炎

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

林澤彬打擊躍進歸功王傳家　樂天「福將」升一軍4連勝　

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

二伯自製包屁衣遭疑盜用！手作老師怒批「瞧不起人」　回應解答

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

澎湖七美最新海景飲料店！漸層氣泡飲超夢幻　在白色貨櫃屋看琉璃海

王維中龍象大戰再中繼　都丟第6局其實有原因

台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！友驚：同歸於盡太激烈

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

印尼失聯潛艦尋獲　沉至850公尺深海

印度增34萬確診　火葬煉獄空拍慘況曝

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

學霸男畢業宅在家10年！580萬人一看跪了

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人損560億

貨輪船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守4年

接吻後「高潮」4小時停不下來

好想去韓國玩？仁川機場擬推不入境旅遊

SpaceX火箭成功把4人送上太空

變性電視明星宣布「參選加州州長」

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

寶寶出生竟釀「大地震」！地面狂晃畫面曝

更多熱門

相關新聞

變性電視明星宣布「參選加州州長」

變性電視明星宣布「參選加州州長」

曾在1976年蒙特婁奧運「男子十項全能」奪金，現在已經變性成為女性的電視明星珍娜（Kendall Jenner），在23日宣布參選加州州長，並在推特上表示，「算我一份，加州值得我奮鬥」，並且在官網中發布聲明，大力抨擊加州的一黨獨大局面。

SpaceX火箭成功把4人送上太空

SpaceX火箭成功把4人送上太空

東風-41服役2個旅　美軍：中國迅速擴張核戰略能力

東風-41服役2個旅　美軍：中國迅速擴張核戰略能力

美國是「流氓國家」！南韓前總理暴怒

美國是「流氓國家」！南韓前總理暴怒

日媒：美曾要求制定「日版台灣關係法」

日媒：美曾要求制定「日版台灣關係法」

關鍵字：

同志美國Our Subway Baby北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面