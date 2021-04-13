火燒山進逼！魚池國中教職員雙口罩自保　校舍染煙灰視野白茫茫

▲魚池尖山火燒山，導致魚池國中停課、當地空品惡化。（圖／翻攝南投縣議員王秋淑臉書）

記者高堂堯／南投報導

南投魚池尖山昨起驚爆火燒山，雖然在消防、空勤相關單位努力控制下，火勢沒有侵犯鄰近的魚池鄉市區，但魚池國中不但破天荒被迫停課，當地空氣品質也大幅惡化；魚池國中校方表示，今天100多位學生都配合在家避災，不過校舍到處都染上一層薄灰，教職員也全天候戴兩層口罩才能正常到勤。

依據環保署空氣監測預報，今天台中市已南的AQI值將達到橘色的敏感不良等級；儘管最靠近魚池鄉的埔里監測站，今天即時AQI值保持在普通等級的黃色，但PM2.5（細懸浮微粒）測值在10時左右一度飆上45μg/m3，令人懷疑是受到魚池尖山火勢霧霾的影響。

▲魚池尖山火燒山，導致埔里周邊地區空品惡化。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

魚池國中校長劉民專表示，昨原定26位老師照常上班、113位學生停課，考量到可能有家長要工作不方便照顧的學生，規劃轉送明潭國中，由魚中老師前往值班照顧，昨也聯絡午餐供應商提供協助；所幸今天早上家長都能配合，全體學生都留在家中未到校。

劉民專指出，經教職員上午到校檢修、環境整理，發現校舍結構並無被火勢波及、燒損的情形，不過空氣品質確實不佳，視野一遍灰茫茫、門窗桌椅沾染薄灰，大家也出現喉嚨乾癢、眼睛不適的症狀，甚至得戴兩層口罩，因此請教師們集中在設備較好的教室、緊閉門窗備課。

魚中校方表示，下午將再視火勢撲滅狀況，評估明天是否能恢復上班上課，希望學生重返學校時，學校運作一切正常如昔；魚池鄉公所也提醒當地民眾儘量待在家中並關閉門窗，若須出門記得戴口罩，保障個人健康。

►負離子讓髮絲柔順光澤



►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能



►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃 空拍照卻超美



►綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝 鄰居驚訝：爸爸人很好



►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇 自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠



►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場 雙手反綁腫脹發黑