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社會 社會焦點 保障人權

魚池尖山大火延燒12公頃！消防員累癱　民眾送飲料水果

▲魚池尖山大火，累壞的森林護管員大啖民眾送來的西瓜。（圖／林務局南投林管處提供）

▲魚池尖山大火，累壞的森林護管員大啖民眾送來的西瓜。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

南投魚池尖山昨下午傳火燒山，火勢目前已延續近1天1夜，林務局南投林管處、南投消防局動員近百人進入火場滅火，不眠不休讓眾人精疲力竭；現場有鄉公所和熱心民眾提供飲料、水果為打火好漢們充電，南投縣長林明溱也親赴地方消防隊致贈加菜金，呼籲民眾上山切勿生火，以免衍生嚴重後果。

南投林管處長暨火場指揮官李政賢指出，截至今天中午1時30分，共派遣54位森林護管員徒步進入火場，實際參與救火人數總計99人；因延燒面積已逾12公頃，現場地形陡峭、主要林相為麻竹和杉木林，搶救不易，森林護管員在已徹夜開闢防火線1058公尺，甚至徒步自下方產業道路背負水源進入火場滅火，避免火勢繼續往魚池國中方向蔓延，可謂人人體力透支。

▲魚池尖山大火，林務、消防等單位參與滅火人次近百。（圖／林務局南投林管處提供）

▲魚池尖山大火，林務、消防等單位參與滅火人次近百。（圖／林務局南投林管處提供）

所幸魚池鄉公所就近提供相關物資，也有附近居民自發性點飲料、買西瓜等消暑解渴的水果外送至指揮中心，南投林管處表示，很感謝眾人的關愛，目前繼續積極搶救控制火勢。

南投縣長林明溱上午參加110全縣災防演習兵棋推演後，也專程到消防局魚池分隊關心慰問辛苦的打火兄弟和鳳凰志工、致贈加菜金，逐一和在場警義消握手致謝並打氣。

▲南投縣長林明溱致贈加菜金為警義消人員打氣。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱（左2）致贈加菜金為警義消人員打氣。（圖／南投縣政府提供）

相關單位尚在調查起火原因，但不排除人為生火不慎導致擴大延燒的可能性；林明溱也特別呼籲，天乾物燥的苦旱期間，務請小心火燭，尤其上山菸蒂不可亂丟、切勿生火，避免難以控制的山林大火。
 

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