台南電動公車橘9、橘9-1正式上工　新潮畫面流出

▲大台南溪北地區首批電動公車，22日起在大台南公車橘9及橘9-1路線正式上線營運，為市民朋友帶來全新的黃金體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南溪北地區首批電動公車，22日起在大台南公車橘9及橘9-1路線正式上線營運，未來將以環保又安靜的現代化科技，為市民朋友帶來全新的黃金體驗，交通局局長王銘德在試乘時表示，在世界地球日欣見漢程客運換購2輛電動公車，市府將以每年30輛的規模，將全市公車電動化，落實節能減碳綠色運具的政策。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲為全力配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，市府自2020年起將原本持續推動的公車汰舊換新計畫，擴大為電動公車汰舊換新計畫，鼓勵業者將老舊公車汰換為電動低地板公車，並訂定每年汰換30輛之目標，以落實節能減碳政策，並提供市民更良好的服務品質。

公共運輸處長吳俁之指出，本次全新啟航之2輛電動低地板公車是市府提報2019年度電動大客車申請補助計畫，於2020年6月獲交通部公路總局核定補助後，由漢程客運攜手車廠打造全新車輛，將同時配置於大台南公車橘9及橘9-1路線行駛，每日排定共4班次行駛，假日則視需求機動增加班次，以期提高電動公車使用率。此外，從2021年起的全新電動低地板公車車身多了電動公車圖示，圓環與電氣的造型代表了永續綠能的意象，大家在路上可以藉著這個小巧思來辨識新上路的電動公車。

交通局長王銘德表示，除了本次2輛電動低地板公車之外，2020年度電動大客車申請補助計畫，共獲交通部公路總局核定30輛電動低地板公車，將配置在大台南公車5路、棕幹線、橘幹線及部分鄰近支線，車輛預計在2021年6-7月陸續交車並於第三季上線營運，未來將持續汰換其他幹線以及市區公車路線。

交通局長王銘德強調，電動公車是國家政策也是國際低碳城市的趨勢，為展現台南市躋身國際的願景，交通局將持續鼓勵業者將老舊公車逐步汰換為電動低地板公車，讓城市交通的風貌及服務品質與時俱進。本次橘9及橘9-1路線是溪北地區首批使用電動公車行駛的路線，歡迎市民朋友一同前來搭乘，享受電動公車帶來的美好乘車體驗。

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