嘉藥攜手台南市衛生局　共同大內守護銀髮族健康

▲嘉南藥理大學藥理學院，攜手台南市政府衛生局辦理「溫暖大台南營造高齡友善城市」健康促進系列活動，除健檢項目外，還提供正確安全用藥知識，吸引超過250位民眾前來參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學藥理學院，攜手台南市衛生局，移師到大內區進行「行動醫院全民健檢」服務，並結合嘉藥藥理學院「樂守內庄活絡共生」大學社會責任實踐（USR）計劃，除了健檢項目外，還有專業醫療諮詢服務，搭配20道關卡活動，提供正確安全用藥知識，吸引超過250位民眾前來參與。

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台南市城鄉差距大，間接造成醫療資源分布不均，大內區不僅人口老化，醫療資源也較為欠缺；因此特別將「行動醫院全民健檢」開到大內區，提供到點的整合式篩檢服務，讓偏遠地區民眾能享有便捷醫療資源；檢查項目除一般成人健檢外，現場也有藥師、中醫師等專業醫療人員提供預防保健諮詢。

嘉藥藥學系陳同學提到，能夠參與行動醫院是很難得的實務經驗，可以歷練溝通技巧來安撫民眾並用簡短輕鬆的對話完成諮詢，這都是在課堂學不到的事，對自己能運用所學的專業知識，進入偏鄉探訪獨居長者等服務更是覺得幸運也感恩，期待未來能加入偏鄉醫療與長照醫療行列，一起為醫療環境奉獻心力。

南瀛藥師公會理事長王英彥，感謝嘉藥師生透過「樂守內庄活絡共生」USR計畫，運用所學善盡社會責任，同時與在地社區藥局藥師提供專業服務機會，用藥諮詢關卡不僅提供用藥諮詢、藥事服務與宣導正確用藥，同時還協助民眾能了解與安心用藥，一同守住內庄（大內）民眾的健康與生活品質。

藥理學院施美份院長表示，嘉藥今年再度受邀與台南市衛生局在大內區一起辦理健康促進系列活動，也讓本學院參與「樂守內庄活絡共生」USR善盡社會責任計畫的學生，能將所學運用在實務上，不管是整合行動醫院與在宅醫療、推動藥事照護、進行用藥安全宣導等，都讓同學從中找到熱情並適時的回饋社會，發揮大學系所的專業功能，與地方社區共存共榮，更實踐了大學社會責任。

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