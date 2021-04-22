黃偉哲北上板橋促銷台南鳳梨　一舉創下6000箱甜「蜜蜜」熱銷佳績

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，繼透過東森購物狂賣關廟金鑽鳳梨6000公斤後，22日再度率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南當季優質的山上16號「甜蜜蜜鳳梨」，黃偉哲發揮最強直播主銷售功力，在大台北地區14間農會總幹事大力相挺下，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。





台南市長黃偉哲表示，很高興有機會讓大台北地區最優質的消費者見證南台灣最好的鳳梨，不論是甜蜜蜜鳳梨或金鑽鳳梨都是最優質的，而農會的logo就像鳳梨一樣，希望一方面農會也旺，另一方面台南的鳳梨等農產品也旺，也希望消費者買了鳳梨之後會更旺。除了鳳梨之外，台南還有好吃的芭樂、芒果及加工品，所以一年四季都歡迎大家愛用台南優質的農特產品。





農業局指出，台南目前正值鳳梨盛產季節，品質優良且風味絕佳可謂全國之冠。因此透過產地直送，讓大台北地區消費者能品嚐到當季鮮甜美味的台南16號甜蜜蜜鳳梨，也讓消費者更加認識台南優質的農特產品。



22日活動現場除了販售鮮果，山上區農會也推出研發的「愛鳳醬」（鳳梨醬）及鳳梨果乾，酸甜的滋味廣受消費者好評。山上區農會總幹事許弘霖說，經過 36 小時烘烤過程的鳳梨果乾非常搶手，更創下3天熱銷5千包的佳績。今年鳳梨果乾製作方法稍有調整，除了完全無任何添加，也切得比較大塊，烘焙後口感較軟，且帶有自然酸甜味，並呈現新鮮自然的金黃色，不論是賣相或口感，吃過的人都讚不絕口。





此外，黃偉哲現場推廣介紹台南各區農會及30多位青農展售優質的台南農特產品，包括：新市區農會毛豆系列、六甲區農會越光米、麻豆區農會柚花系列、鹽水區農會日曬意麵及番茄乾、左鎮區農會芒果麵、官田區農會菱角排骨及青農生產的蘭花、龍眼乾、木瓜、芭樂、黑木耳露、花生芝麻糖等產品，歡迎消費者選購。





台南市農業局長謝耀清指出，台南再度主動出擊舉辦「2021鳳梨暨農特產品展售活動」，藉著市長黃偉哲的超人氣與銷售能力，成功達到銷售、宣傳的效果，不但增加台南鳳梨的市場能見度，更創造台灣農產的行銷傳奇。藉由產地與消費地之間的農業銷售合作，達到產銷平衡的效益外，也增加鳳梨農民的收益。





農業局表示，每年台南的優質鳳梨供不應求，喜愛吃鳳梨或有送禮需求的消費者要把握機會，以行動支持台南在地的優質農產品。想要購買台南生鮮鳳梨、鳳梨酥、愛鳳醬、鳳梨果乾及鳳梨酵素手工皂的消費者，可洽詢山上區農會訂購宅配（06-5781811、06-5793650），也歡迎到台北市農會、新北市農會、板橋區農會、汐止區農會、北投區農會、松山區農會、樹林區農會、士林區農會、淡水區農會及蘆洲區農會、林口區農會、土城區農會、景美區農會、木柵區農會等14間大台北地區農會實體門市購買。



22日鳳梨展售活動，包括農糧署南區分署副分署長黃怡仁、農業局主秘吳威達、農訓協會秘書長王志文、農信保基金董事長宮文萍及台南、台北、新北各區農會總幹事及青農等到場共襄盛舉。

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