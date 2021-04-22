　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲北上板橋促銷台南鳳梨　一舉創下6000箱甜「蜜蜜」熱銷佳績

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，繼透過東森購物狂賣關廟金鑽鳳梨6000公斤後，22日再度率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南當季優質的山上16號「甜蜜蜜鳳梨」，黃偉哲發揮最強直播主銷售功力，在大台北地區14間農會總幹事大力相挺下，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很高興有機會讓大台北地區最優質的消費者見證南台灣最好的鳳梨，不論是甜蜜蜜鳳梨或金鑽鳳梨都是最優質的，而農會的logo就像鳳梨一樣，希望一方面農會也旺，另一方面台南的鳳梨等農產品也旺，也希望消費者買了鳳梨之後會更旺。除了鳳梨之外，台南還有好吃的芭樂、芒果及加工品，所以一年四季都歡迎大家愛用台南優質的農特產品。

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局指出，台南目前正值鳳梨盛產季節，品質優良且風味絕佳可謂全國之冠。因此透過產地直送，讓大台北地區消費者能品嚐到當季鮮甜美味的台南16號甜蜜蜜鳳梨，也讓消費者更加認識台南優質的農特產品。

22日活動現場除了販售鮮果，山上區農會也推出研發的「愛鳳醬」（鳳梨醬）及鳳梨果乾，酸甜的滋味廣受消費者好評。山上區農會總幹事許弘霖說，經過 36 小時烘烤過程的鳳梨果乾非常搶手，更創下3天熱銷5千包的佳績。今年鳳梨果乾製作方法稍有調整，除了完全無任何添加，也切得比較大塊，烘焙後口感較軟，且帶有自然酸甜味，並呈現新鮮自然的金黃色，不論是賣相或口感，吃過的人都讚不絕口。

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃偉哲現場推廣介紹台南各區農會及30多位青農展售優質的台南農特產品，包括：新市區農會毛豆系列、六甲區農會越光米、麻豆區農會柚花系列、鹽水區農會日曬意麵及番茄乾、左鎮區農會芒果麵、官田區農會菱角排骨及青農生產的蘭花、龍眼乾、木瓜、芭樂、黑木耳露、花生芝麻糖等產品，歡迎消費者選購。

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局長謝耀清指出，台南再度主動出擊舉辦「2021鳳梨暨農特產品展售活動」，藉著市長黃偉哲的超人氣與銷售能力，成功達到銷售、宣傳的效果，不但增加台南鳳梨的市場能見度，更創造台灣農產的行銷傳奇。藉由產地與消費地之間的農業銷售合作，達到產銷平衡的效益外，也增加鳳梨農民的收益。

▲台南市長黃偉哲，率山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，共同行銷台南「甜蜜蜜鳳梨」，現場熱賣6千箱台南鳳梨，並與眾人分享好吃的台南鳳梨乾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，每年台南的優質鳳梨供不應求，喜愛吃鳳梨或有送禮需求的消費者要把握機會，以行動支持台南在地的優質農產品。想要購買台南生鮮鳳梨、鳳梨酥、愛鳳醬、鳳梨果乾及鳳梨酵素手工皂的消費者，可洽詢山上區農會訂購宅配（06-5781811、06-5793650），也歡迎到台北市農會、新北市農會、板橋區農會、汐止區農會、北投區農會、松山區農會、樹林區農會、士林區農會、淡水區農會及蘆洲區農會、林口區農會、土城區農會、景美區農會、木柵區農會等14間大台北地區農會實體門市購買。

22日鳳梨展售活動，包括農糧署南區分署副分署長黃怡仁、農業局主秘吳威達、農訓協會秘書長王志文、農信保基金董事長宮文萍及台南、台北、新北各區農會總幹事及青農等到場共襄盛舉。

曾國城大推超熱賣現省3620元極划算

ET快訊
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

最潮媽祖婆！高市府攜手文總　傳統海巡「設計力噴發」

百歲新竹市立新竹幼兒園　將花1.3億原地重建

麟洛全鄉安裝住警器　安全有保庇…3火災均示警助及時逃生

曾3年查獲近百件毒品案　埔里分局緝毒達人升任派出所長

國道1號南向336公里大客車追撞自小客　3人受傷送醫

刻偶師蘇明雄師徒「潮州尪仔」　屏東戲曲故事館展出

60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」　黑色包包遮車牌

28歲女罹肝癌不治　家貧無力負擔喪葬費…枋警結合善心人伸援

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

最潮媽祖婆！高市府攜手文總　傳統海巡「設計力噴發」

百歲新竹市立新竹幼兒園　將花1.3億原地重建

麟洛全鄉安裝住警器　安全有保庇…3火災均示警助及時逃生

曾3年查獲近百件毒品案　埔里分局緝毒達人升任派出所長

國道1號南向336公里大客車追撞自小客　3人受傷送醫

刻偶師蘇明雄師徒「潮州尪仔」　屏東戲曲故事館展出

60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」　黑色包包遮車牌

28歲女罹肝癌不治　家貧無力負擔喪葬費…枋警結合善心人伸援

味全戰富邦有復仇者聯盟　葉總：球員狀況比較少

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

6折「貓咪零食專區」限時開啟 毛毛商城母親節滿2000再折200

「最U專屬見面禮」底加！　新會員註冊寵物雲毛毛商城就送100元折價券

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

台股站穩萬七！他討拍「都沒賺到」明細露破綻　內行人酸：少騙

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

「世界金門日」辦不辦？縣長楊鎮浯：疫情趨緩年底就辦

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

地方熱門新聞

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

種下千株百合花思母恩　4/24溫馨賞花宴

中山路、西華南街智慧路口科技執法將上路

28歲女罹肝癌不治缺喪葬費　枋警伸援手

聞臭師靈敏嗅覺把關畜牧場遭罰10萬元

女點香燒毀2店不起訴　法官仍判賠

屏東警配新利器「拋射式電擊器」！防酒醉吸毒攻擊

想讀大學！劉偉傑沿街推車賣水果

60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」

失智老翁迷途麻警妙用群組讓他平安返家！

日月潭降甘霖！居民：第一次聽雨聲感動

酒駕自撞翻車受傷還得負刑責

弟弟爭搶遺產　遺囑2字讓他GG了

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：台灣優質農產不怕沒市場

黃偉哲：台灣優質農產不怕沒市場

台南市長黃偉哲22日北上參加行政院會時，帶來美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）日前在推特上分享而爆紅的台南鳳梨乾，贈送分享給各部會及縣市與會代表，並稱「德不孤，必有鄰」，做人好不怕沒有朋友，農產品質好，就不怕沒市場。

最新網路好評影響力調查黃偉哲六都第一

最新網路好評影響力調查黃偉哲六都第一

台南延緩供五停二實施

台南延緩供五停二實施

台南市勞工局保障減班休息勞工權益

台南市勞工局保障減班休息勞工權益

週末台南尋寶來藏金

週末台南尋寶來藏金

關鍵字：

黃偉哲板橋台南鳳梨蜜蜜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面