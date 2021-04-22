解決缺水危機　台南市府檢測建築工地地下水找到符合水源

▲工務局在歸仁區佳展建設建案現場抽出的地下水，經環保局與自來水公司現場檢驗，初步水質尚符合民生用水，屆時1天可提供350噸水量注入自來水管線使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台灣出現缺水危機，台南市長黃偉哲要求「多找水」、「多節水」、「多調水」三大原則抗旱，工務局21日在歸仁區佳展建設建案現場抽出地下水，經環保局與自來水公司現場檢驗，初步水質尚符合民生用水，市府將先設置一台大型RO淨水設備，趕於5月15日開始運作，屆時1天可提供350噸水量注入自來水管線使用。

台南市政府指出，黃偉哲市長指派邱副秘書長率領工務局、水利局、環保局、經發局、自來水公司聯手積極尋找水源，近幾日不斷尋找大型建築工地所汲取的地下水進行檢測。

黃偉哲市長表示，自4月19日起，針對轄內地下水位較高的行政區，篩選開發規模較大的建築工地，商請起造人及承造人能留住目前開挖地下室時，排至公共排水溝的地下水；並請自來水公司至工地現場協助取樣檢測水質；接著水利局、環保局與自來水公司分別前往3處建案現場，先進行初步檢驗該地下水品質是否符合民生用水，結果歸仁區佳展建設建案抽取的地下水初步檢測是符合的。

工務局表示，為因應缺水危機，該局積極尋求有可能汲取的水源，已邀集不動產開發公會、營造業同業公會、自來水公司及府內相關單位等協助，希望建築工地開挖地下室需要抽取之地下水能夠加以利用，目前已有13個工地共襄盛舉，工務局將儘速安排時前往抽檢。如今找到1處符合條件的水源，確實是好消息。

黃偉哲市長呼籲，在旱象尚未解除之前，請市民朋友節約用水，多加利用再生水源，共同抗旱。

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