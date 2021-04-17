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「沈睡的巨人正在覺醒」　綠委大讚美日峰會聲明台海重要性

▲▼ 美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉與美國總統拜登召開美日峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行會談後，發表聯合聲明提及台海和平的重要性。對此，民進黨立委林俊憲認為，這是半世紀以來首見，代表日本這個「沈睡的巨人」正在覺醒；民進黨立委許智傑則說，感謝日美均同意台灣海峽和平穩定的重要性。

拜登今天與菅義偉16日舉行雙邊峰會，雙方反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海或南海現狀及恫嚇區域的意圖，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。

對此，林俊憲表示，如同事前許多學者預測的一樣，這份聲明中包含了美日兩國對台海安全的共同關切，這是半世紀來首見，從另一個角度來看，也代表日本這個「沈睡的巨人」正在覺醒。

林俊憲指出，台灣之所以對日本如此重要，除了航運生命線外，另一個很大的理由是軍事壓力，日本的威脅主要來自兩個方向，包括陸上的俄羅斯以及海上的中國。

林俊憲認為，若台灣受到中國控制，中國海軍將可以直接穿過宮古海峽進入日本東側的太平洋，尤其日本的都會區主要聚集在太平洋沿岸，形同被中國三面包圍，威脅非常大。

林俊憲強調，台灣人看待自己時，常常認為只是一個小島，對國際社會影響力不大，但台灣的重要性不只是在島嶼本身而已，而是身處的地理位置，攸關其他國家的安全，理解這個獨特優勢、並善用這個優勢，與理念接近的國家合作，是台灣未來持續繁榮的關鍵。

許智傑則表示，中國國家主席習近平已經將中國的一黨獨裁，逐漸推往一人獨裁的方向，對人權的迫害和印太地區的安全，將造成更大的威脅。

許智傑說，感謝美日均同意台灣海峽和平穩定的重要性，也很罕見地關切新疆議題，全世界民主國家一定要更團結，一起加入反中共連線，守住民主自由人權的普世價值。

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