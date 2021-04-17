拜登菅義偉組「抗中陣線」！　美日聯合聲明重點一次看

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）今天在華府與到訪的日本首相菅義偉舉行峰會，兩國領袖誓言堅定聯手抗衡中國，並加強因應氣候變遷及5G通訊方面等領域合作。

拜登上任後首場與外國領袖面對面峰會給了日本並展現盟邦團結，美日會後在聯合聲明裡提及台灣，更是1969年後頭一遭。

▲美國總統拜登（右）及日本首相菅義偉（左）會後在白宮舉行共同記者會。（圖／路透社）

拜登在這場因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而等待近3個月的與外國領袖峰會告訴菅義偉，日本在安全和其他議題上享有美國「鋼鐵般的支持」。

拜登說：「我們將共同努力來證明，民主仍有競爭力，且能在21世紀勝出。」拜登在白宮玫瑰花園舉行的雙方聯合記者會上，還親切地以「義」（Yoshi）來稱呼菅義偉。

● 聯手抗中

聯合聲明指出，美日基於對普世價值和共通原則的承諾，以及促進包容性經濟繁榮的精神，提出關於自由開放的印太地區共同願景。

雙方體認到藉由嚇阻來維持區域和平與穩定的重要性，反對任何片面改變東海現狀的企圖，也反對中國在南海的非法海洋聲索及活動，南海應受國際法管轄，在國際法之下讓船隻與飛機航行權受到保障。

聲明強調台海和平與穩定的重要，鼓勵和平解決台海問題。美日對於香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況都深感關切。美日體認與中國坦誠對話的重要性，重申兩國有意直接表達關切事項，並認知需要在具有共同利益的領域與中國合作。

● 美日安保

聲明重申，美國根據美日安保條約重申對日本國防的堅定支持，必要時得使用包括核子在內的所有能力。聲明也重申尖閣諸島（釣魚台列嶼的日本名稱）適用美日安保、反對任何企圖破壞日本對尖閣諸島行政管理的單方面舉動，且在各領域加強防衛合作，包括網路和太空。

聲明指出，在沖繩邊野古興建替代基地，是避免繼續使用普天間基地、陸戰隊轉移至關島的唯一解決出路。

美日重申達成北韓非核化的承諾，敦促北韓遵守聯合國安理會決議所規定的義務，兩國也會強化嚇阻力，以維持區域和平穩定，並會跟各方合作因應北韓核武及飛彈計畫帶來的危險。

● 氣候與5G

拜登與菅義偉也啟動美日氣候夥伴關係，內含3大要項：一、落實巴黎氣候協定，實現各自應在2030年前達成的目標；二、潔淨能源科技的研發、使用與創新；三、努力協助他國減碳，特別是印太地區。

法新社報導，雙方會談還提到，美日兩國分別允諾撥款25億美元、20億美元，加速發展與測試5G網際網路和日後的6G技術。

此外，菅義偉還對美國國內興起一股仇恨亞裔的風潮表達關切；日本首相就美國國內議題發表評論相當罕見。

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