快訊／江啟臣未受邀見陶德　怒轟外交部私下搞小動作

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）14日訪台。外傳陶德將會見在野黨立委一事，國民黨主席江啟臣15日受訪表示，他並沒有受邀，「外交部安排這些事情要做到資訊公開透明」，而非阻止美方與在野黨會面。

江啟臣指出，自從民進黨執政後，美方團來台時，很多次都未安排拜訪在野黨，特別是一些關鍵的國外人士，外交部與民進黨真的是太小鼻子、小眼睛，甚至有時候人家要求見在野黨，都被一些理由給搪塞掉，這次美方訪問團同樣也未安排。

對於沒受邀見陶德，江啟臣表示，「外交部安排這些事情要做到資訊公開透明」，這是整個體制的問題，重點是外交部的態度。

江啟臣強調，非常支持台灣的朋友，外國友人到本黨交流，希望執政黨在安排這些訪賓的時候，因為這些訪賓支持台灣跟中華民國，不是只有支持政府，外交部應該最適當的安排。

擔任「台美國會議員聯誼會」副會長的陳以信15日受訪時表示，他是以個人身份接受AIT邀請與陶德會晤，不是代表國民黨參加，也不是收到聯誼會的通知，甚至事前他也不知道會有美國重要訪台成員在裡面。

陳以信表示，過去國民黨執政時，美方或外國友人來台，都會盡量安排跟國民黨、民進黨有接觸機會，但蔡政府上任後，訪台團行程都會集中安排在行政部門，政黨部分沒有特別安排，他認為，江啟臣反映的是目前政府的問題，外交部、總統府應特別注意，台美關係應不分朝野共同推動，美方友人對於國內朝野應有適當接觸的機會。