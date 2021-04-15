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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「拜登政府是可靠且值得信賴的朋友」　陶德重申美國對台灣的承諾

▲▼陶德進總統府與蔡英文會晤，對於太魯閣號事故表示哀悼。（圖／翻攝自YouTube／總統府）

▲陶德進總統府與蔡英文會晤。（圖／翻攝自YouTube／總統府）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統拜登摯友、前聯邦參議員陶德與前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格14日訪台，他們15日上午進總統府會晤蔡英文。白宮強調，此行為紀念《台灣關係法》42周年，傳遞美國對台灣民主的承諾。陶德強調，拜登政府是一個可靠且值得信賴的朋友。

陶德致詞時表示，非常感謝蔡總統，僅代表本團感謝蔡總統誠摯歡迎和接待，這次很榮幸可以和兩位資深的外交政策專家一同訪問台灣，這兩位在美台關係上面都具備相當豐富的知識和經驗，一位是阿米塔吉大使，曾經在小布希總統任內擔任副國務卿，另外一位則是史坦柏格教授，曾在歐巴馬任內擔任副國務卿。

針對台灣關係法42周年，陶德提到，「我認為自己是台灣的多年老友，我相信阿米塔吉大使，和史坦柏格教授也和我一樣對台灣有著相同的感受」，今年適逢台灣關係法42周年，事實上1979年時，他在眾議院正是堆動臺灣關係法其中一位議場總監，當時的工作就是要為這項重要法案奔走，爭取國會內同仁的支持。

▲▼前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

▲前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

陶德提及，隨著時間的推移，台灣關係法的重要性也日漸彰顯，「我想我可以很有自信大聲的說，現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻」，美台不但共享深厚的經濟連繫，也同樣堅持民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係，今天這個跨黨派代表團共聚一堂，也感謝蔡總統也提到他們是跨黨派的組合，「我們來這邊，是應我的老友拜登總統的請託來重申，美國對台美關係的承諾，以及美國對於台美共享的眾多利益上面深化雙邊合作的堅持」。

陶德說道，過去1年來，台灣有很出色的表現，在許多領域都展現台灣可以幫忙，也正在幫忙，很期待要跟台灣合作，進一步推進共享價值、繁榮以及安全，美國也還多方式可以來幫忙，各位最後會發現拜登政府真的是一個可靠，且值得信賴的政府和朋友，「我有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間並且支持台灣積極投入自我防衛，拜登政府也會尋求進一步深化美台之間既有的強健的經濟連繫」。

陶德還說，特別高興的是，就在上一個禮拜美國國務院剛發佈更新版的對台交往準則，這份準則很清楚說明，而且也再三鼓勵美國政府官員和台灣的對口同仁互動往來，並且進行互訪交流，最後感謝蔡總統的接待和邀請。

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