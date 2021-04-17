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台海納美日安保「周邊有事」範圍　羅致政：美日印太戰略逐漸清晰

▲▼ 美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉與美國總統拜登舉行美日峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行會談後，發表聯合聲明提及台海和平的重要性。對此，民進黨國際事務部主任、立委羅致政表示，美日同盟的印太戰略已由模糊走向清晰，接下來必有落實的具體行動。

拜登與菅義偉16日舉行雙邊峰會，雙方反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海或南海現狀及恫嚇區域的意圖，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。

對此，羅致政指出，在美日安保條約中，只要是危及日本和平安全的任何因素，日本都可以採取行動應對，而由美日兩國領導人的共同聲明中可以看出，台海的安全穩定已經被包括在美日安保的「周邊有事」範圍中

羅致政表示，美日同盟的印太戰略已由模糊走向清晰，台灣是在自由開放的印太區域中扮演重要的戰略地位，美國與盟友日本在安全對話中必須提及台灣，透過這次的共同聲明，做了明確的政治宣示，接下來必有落實的具體行動。

羅致政認為，除了中國沒人想讓台灣海峽與南海變成火藥庫，美日正清楚地告訴中國，侵略台灣是對印太區域和平穏定的極大挑戰，也威脅到所有國家的利益，美國和所有理念相近國家，絕對不會坐視不管。

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