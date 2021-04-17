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香蕉價跌丟千萬生態池邊　發爛伴隨果蠅...害中埔祕境「走味」

▲香蕉亂倒險毀千萬生態池。（圖／記者翁伊森攝）

▲大量香蕉被丟棄在生態池旁，一部分已經腐爛。（圖／讀者提供）


記者翁伊森／嘉義報導

今年香蕉盛產，價格較無以往漂亮，日前卻有將近300斤香蕉被丟棄在造價千萬的中埔下埔洋生態池旁，被中埔村長及當地民眾及志工隊整理村里環境意外發現。只見大量香蕉被丟棄在公園草地，一部分已經發黑發爛，雖還有大部分呈現熟黃，看起來應該還可以吃，但考量來源也不方便轉送。

▲香蕉亂倒險毀千萬生態池。（圖／記者翁伊森攝）

▲民眾將大量香蕉亂倒險毀一旁造價千萬生態池。（圖／記者翁伊森攝）

游淑貞說，四年前向南投水保局爭取生態池建設，也恰好在曾姓地主同意下，前後分為三期耗資上千萬打造生態池美景，美麗的水池及周邊造景完工後吸引很多在地及回鄉民眾特地前來踏青，享受自然生態景觀的優閒。但是日前卻被發現在生態池旁的溝渠倒了大量香蕉，前後看起來應分了三次傾倒，造成香蕉腐爛果蠅亂飛，也讓一旁的生態池看起來相當不雅觀。

▲香蕉亂倒險毀千萬生態池。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔村長游淑貞及環保志工看到香蕉倒滿地相當痛心。（圖／記者翁伊森攝）

游淑貞說，不知道是那位蕉農亂丟，所以也不敢撿去送給弱勢團體，但希望丟的人能通知她，將香蕉送給關懷據點及鄰近學校或是有需要的民眾，也在在呼籲大家珍惜生態環境。

▲香蕉亂倒險毀千萬生態池。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔村長游淑貞痛心鄉內美景遭破壞。（圖／記者翁伊森攝）

「廢棄物清理法」規定，如有拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、渣等，經查確有污染環境行為，最高可處1200元以上、6000元以下罰緩。

▲香蕉亂倒險毀千萬生態池。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔秘境下埔洋生態池造價千萬，午後散步相當愜意。（圖／記者翁伊森攝）

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