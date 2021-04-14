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「死豬結」綁死偷蕉賊　蕉農「妨害自由致死罪」判刑3年定讞

▲▼香蕉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊姓蕉農綁死偷蕉賊，判刑定讞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣高樹鄉楊姓蕉農，2017年5月間清晨巡視香蕉園時，發現鄭姓男子正在偷香蕉，楊男持棍趕上，壓制鄭男，並以「死豬結」方式，將鄭男綁在鐵桿上，超過4個小時，結果鄭男因呼吸困難而死亡。一審將楊男判刑3年8月，二審改以罕見的「妨害自由致死罪」判刑3年，全案再上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2017年5月27日，楊姓蕉農這陣子因香蕉批發價高漲，香蕉園已經連續多日遭人偷摘香蕉，因而多日夜宿香蕉園。清晨7點多，蕉農發現鄭姓男子開著小貨車到自家香蕉園偷香蕉，蕉農隨即通知多名友人到場，並抓起香蕉園內的竹棍。而偷蕉的鄭男發現事跡敗露，抓著割香蕉的鐮刀轉頭就跑，但遭蕉農趕上，並被竹棍壓制。

蕉農先將鐮刀搶下，並將鄭男反手綁在固定香蕉樹之鐵桿上，逼問他說出同夥。鄭男不願意，蕉農就改以雙手及雙腳拉至其身體前方綑綁在一起，俗稱「死豬結」的方式，將鄭男綁在鐵桿上。鄭男因被死豬結綁住後，橫膈膜活動受限制而有呼吸困難情形，早上10點多，蕉農就發現鄭男已經身體不適、開始發抖。但蕉農仍未鬆開繩索，等候其他人將偷蕉賊同夥帶回。

到了中午12點，鄭男已經被死豬結綁住超過4小時，這時他已經無法站立，躺臥在香蕉樹下。但蕉農不理會，與友人將他抬到貨車上等候，結果半小時後，蕉農的父親就發現鄭男已經沒有動靜，隨即報警，這才發現鄭男已經死亡。案經檢方偵辦後，依照「傷害致死」、「妨害自由」等罪，對蕉農與父親、友人等人，提起公訴。

一審認定蕉農犯「傷害致死罪」，判刑3年8月，蕉農父親與友人則犯「妨害自由罪」，判刑4月、德科罰金。蕉農上訴第二審，二審高雄高分院改認定蕉農犯下罕見的「妨害自由致死罪」，原本該處7年以上重罪，但考量他連續數日均在香蕉園看顧，身心疲憊，抓到偷蕉賊後，未能控制自身對於竊賊之氣憤情緒，才會犯案，但事後又賠償110萬元給與死者家屬達成和解，因此二審改依照「情堪憫恕」規定，判刑3年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

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