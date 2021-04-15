「死豬結」綁4小時偷蕉賊喪命　蕉農判3年：台灣司法就是死者最大

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣高樹鄉一名楊姓蕉農發現一名鄭姓男子偷6串香蕉，將對方以「死豬結」方式綁在鐵桿上，超過4個小時，結果讓對方因呼吸困難死亡，遭法官依「妨害自由致死罪」判刑3年定讞。對此，蕉農直呼判決根本不公平，現在台灣司法就是死者最大，且對方偷過很多次了，「這樣他就死掉了，你也是想不到的啊。」

判決指出，本案發生於2017年5月27日，楊姓蕉農這陣子因香蕉批發價高漲，香蕉園已經連續多日遭人偷摘香蕉，因而多日夜宿香蕉園；清晨7時多，他發現鄭姓男子開著小貨車到自家香蕉園偷香蕉，隨即通知多名友人到場，並抓起香蕉園內的竹棍。

▼蕉農直呼司法不公。（圖／東森新聞）

而偷蕉的鄭男發現事跡敗露，抓著割香蕉的鐮刀轉頭就跑，但遭蕉農趕上，並被竹棍壓制。蕉農先將鐮刀搶下，將鄭男反手綁在固定香蕉樹的鐵桿上，逼問鄭說出同夥，見對方不願意，蕉農就改以雙手及雙腳拉至其身體前方綑綁在一起，俗稱「死豬結」的方式，將鄭綁在鐵桿上。

鄭男因被死豬結綁住後，橫膈膜活動受限制而有呼吸困難情形。當天上午10時多，蕉農發現鄭男已經身體不適、開始發抖，但仍未鬆開繩索，等候其他人將偷蕉賊同夥帶回。

到了當天中午12點，鄭男已經被死豬結綁住超過4小時，這時已無法站立，躺臥在香蕉樹下。但蕉農不理會，與友人將鄭抬到貨車上等候；半小時後，蕉農的父親就發現鄭沒有動靜，隨即報警，才發現鄭已經死亡。

▼鄭男偷走6串香蕉。（圖／資料照／東森新聞）



案經檢方偵辦後，依照「傷害致死」、「妨害自由」等罪，對蕉農與父親、友人等人提起公訴。一審認定蕉農犯「傷害致死罪」，判刑3年8月；蕉農父親與友人則犯「妨害自由罪」，判刑4月、得易科罰金。

蕉農上訴二審，二審高雄高分院改認定蕉農犯下罕見的「妨害自由致死罪」，原本該處7年以上重罪，但考量他連續數日均在香蕉園看顧，身心疲憊，抓到偷蕉賊後，未能控制自身對於竊賊氣憤情緒，才會犯案，但事後又賠償110萬元與死者家屬達成和解，因此改依照「情堪憫恕」規定，判刑3年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

「知道他會死，我就不會這樣了啊！」蕉農接受《東森新聞》訪問，大喊判決根本不公平，現在台灣司法就是死者最大。他表示，對方偷很多次了，「我沒有要他死的意思，我也是打他的手跟腳」，驗傷僅是手腳有傷，重點部位頭部沒受傷，「這樣他就死掉了，你也是想不到的啊。」

▼鄭男被綁4小時致死。（圖／資料照／東森新聞）



蕉農無奈說，「偷拿你的東西不對是不對，問題你打了人，人死了，不管他之前做過什麼，做再嚴重的事情，他死之後就是無罪。」他表示，法醫鑑定致死有很多原因，且對方吸毒過量，還有肺氣腫疾病。

據了解，鄭男生前沒結婚，和媽媽同住，家境普通，家裡也沒過多擺設，騎樓下就放著簡單清洗用品和兩把割香蕉用的鐮刀。鄰居曾表示，鄭男是地方的頭痛人物，常偷東西被抓，也有侵占、公共危險前科。鄭男姊姊則表示，對判決沒有意見。