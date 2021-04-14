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日副首相稱「核廢水喝了也沒事」　游淑慧嗆：我OK你自己喝

▲▼ 日本副首相兼財務大臣麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者蕭羽耘／台北報導

日本政府13日正式決定，在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海，兼任財政大臣的日本副首相麻生太郎更脫口：「我們核廢水的氚濃度比中國與南韓核設施排放的廢水還低，喝了又不會有事。」對此，台北市議員游淑慧抨擊，民進黨不敢對日本大哥哥吭聲，「我Ok你自己喝」。

日本政府13日召開內閣會議正式確定福島核廢水稀釋排放入海的方針，放流計畫最快2022年開始，預計將耗時30年，麻生太郎甚至脫口，核廢水喝了又不會有事，隨即引發爭議。

游淑慧今天在臉書反擊，日本怎麼不自己用掉？日本光是工業用水，一年就用掉約130億噸，這批核廢水才137萬噸，如果核廢水已經淨化到如此「 乾淨無害」，日本可以直接當做自己的工業用水就好，一天不到就能消化完畢。

游淑慧說，再者日本是蓋水庫專家，水庫數目超過2700座，每座水庫可以儲存的量都遠超過137萬噸，為什麼不挖一個水庫「儲存這些核廢水？」而要小心翼翼用特殊儲存桶一桶桶儲存，難道不就是因為水有核輻射？

她抨擊日本政府，你家不要的東西就倒入海洋禍害全世界，這種自私自我的日本官僚，和70年前有什麼不同？而民進黨也是一個骨頭軟的政黨，只敢看人下菜碟，新疆棉人權都要管，藝人不跟著抵制也要罵，但遇到環保和核災的問題，卻不敢對日本大哥哥吭個聲。

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游淑慧核廢水麻生太郎

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