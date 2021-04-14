費鴻泰擬提案反對日本排核廢水　民進黨團：拿反核的帽子反日

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團總召費鴻泰14日預告，國民黨團16日將於立法院會提案建請院會做成決議，要求政府向日本提出嚴正抗議。對此，民進黨團書記長羅致政表示，國民黨是拿反核的帽子在反日，民進黨主張反核從來沒有搖擺，反觀國民黨的立場前後矛盾。

日本政府13日召開相關部會閣員會議，正式決定福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。費鴻泰14日預告，國民黨團16日將在立法院會提案，要求政府要硬起來。

對此，羅致政受訪時表示，政府已經對此表態，國民黨是拿反核的帽子在反日，民進黨比起其他任何政黨都反核，希望台灣非核家園的相關立場很一致，對於日本政府的決議感到遺憾，也認為應該清楚向台灣政府說明。

羅致政指出，國民黨一方面要重啟核四，一方面又要反對日本核廢水排放，立場看起來很弔詭，「我擔心的，就是拿反核的帽子在反日」，因為中國也有類似的核廢水排放，卻沒看到國民黨去抗議中國，尤其是中國核廢水的排放離台灣更近，對日本卻用特別的方式處理。

羅致政說明，中國與韓國核廢水的排放是經常性的，當然要用國際標準檢視，長期大量的排放是否會對生態、經濟、環境造成衝擊，政府要非常謹慎面對，民進黨也極度關切，相關的力道與動作可以再進行討論，民進黨的主張從來沒有搖擺，反觀國民黨立場前後矛盾。

羅致政強調，民進黨團就事論事，如果國民黨團提案的意見與民進黨團一致，民進黨團沒有必要反對，反觀如果要夾雜政治議題到決議文，那就是政治操作，其目的要不是外交上反日，要不就是對內修理民進黨，不是真正要確保國人權益，「如果太多政治意義在裡面，就沒有意義了」。

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