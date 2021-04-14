國民黨反核廢水挨批「最雙標」　黃捷也來酸：故意來亂的

▲黃捷、黃郁芬。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海，國民黨則砲轟駐日代表謝長廷不敢抗議，而台北市議員黃郁芬批評藍營反對排放核廢水，卻支持重啟核四根本是雙標，高雄市議員黃捷也諷刺國民黨故意來亂的。

黃郁芬14日在臉書表示，核能發電，必然會產生核廢水，國民黨卻還支持核四重啟？卻還支持台灣繼續發展核能？國民黨一面說，核廢料經適當處理，對人與環境影響微乎其微；一方面又說，日本處理過的核廢水很毒？

黃郁芬也說，如果國民黨支持重啟核四、認為核廢料問題有解，對於日本排放處理過的核廢水，就沒有反對的理由；如果國民黨反對日本排放處理過的核廢水，就沒有理由支持，一定會產生核廢水與核廢料的核能發電方式、更沒有理由支持充滿安全疑慮的「拼裝車核四」。

黃郁芬批評，國民黨不顧核能發電會產生的核廢料與核廢水，對食安、對環境的影響，也不管核四興建之後附近居民的看法，為了核能、一意孤行。除了腦袋不清楚之外，更是毫不負責任，根本是雙重標準。

黃郁芬諷刺，國民黨面對核四議題，都只是把好的那一面拿出來，卻不考慮核四會帶來的影響與壞處，這種因為功大於過、好處大於壞處，所以隱惡揚善的心態，國民黨最會了。

黃捷也回應貼文，猜測國民黨的作法有兩種可能，一種是對能源轉型完全沒概念，一種是故意來亂的。民進黨發言人謝佩芬也對外表示，國民黨反對日本排放核廢水，卻支持重啟核四，再製造核廢料和核廢水，根本是人格分裂。

對於日本排放核廢水案，總統府、行政院都表示，包含外交部、駐日代表處、農委會等相關部門，都多次向日方傳達國人跟環保團體的憂慮，原能會也正式向日方表達反對意見，要求日本政府需正視各界的多元意見，也會持續關注日方與國際原子能總署（IAEA）等後續因應作為，並與日方更加緊密進行相關技術交流與資訊分享。