福島核廢水2022排入海　時力黨團：日本應主動接受國際檢驗

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）



記者蔡文鈴／台北報導

日本政府決定將於2022年排放福島核災廢水，引發中國、韓國強烈抗議，而我國外交部、駐日代表處也向日方表達反對意見。對此，時代力量黨團要求我國政府應採取積極應對的態度，並呼籲日本提供處置方法的安全性相關資訊。

時代力量表示，日本的作為，完全不顧福島核電廠的核廢水中含有氚以及碳-14等元素，一旦排放入海，對海洋環境的衝擊將無可挽回，且全球皆不可倖免於其影響之下，相關環境衝擊實須先經審慎評估。

對於核廢水排所造成的衝擊，時力指出，此行為將影響國人乃至全球消費者對於海洋漁業資源的食品安全信心，而台灣身為漁業大國，更須審慎以對。台灣已有地區漁會以及全國廢核平台等多個民間組織公開表達反對意見、呼籲政府採取更加積極的作為。

因此，時代力量立法院黨團認為我國政府面對日本政府決定將核廢水排放入海一事，應採取積極應對態度：

一、外交部應對日方此一決定提出嚴正立場。

二、外交部應協同原子能委員會發表公開聲明，要求日方公開所有核廢水排放的相關資訊，並主動接受相關國際公正機構，如國際原子能機構（IAEA）、北太平洋漁業委員會（NPFC）的檢驗。

三、外交部應向國際相關機構表達我國的疑慮。

四、行政院應召開跨部會會議，針對此事對我國海洋環境以及漁業產業造成的衝擊及對策進行研商，並公開向人民說明研商結論。

時力黨團要再次重申，311福島核災殷鑑不遠，核災後對日本環境所產生的重大影響及危害，已如此難解。而我國連核能發電過程產生的核廢料，迄今仍沒有辦法妥適處理，顯示台灣沒有繼續使用核電的本錢與必要。因此，時力黨團殷切期盼國內主張、贊同重啟核四公投立場的聲音，能以日本經驗為鑒，別再堅持核電而重蹈覆轍。

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