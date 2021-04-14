日副相稱核廢水「喝了也沒事」　趙立堅：請他喝了再說！

▲日本民眾抗議將福島核廢水排入海。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

針對日本政府正式決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水，中國外交部發言人趙立堅14日再次怒斥，「海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方處理核廢水不應讓全世界買單。至於日本個別官員稱『這些水喝了也沒事』，請他喝了再說。」

趙立堅在記者會上向日方連發三問，「日方真的聽到了國內外的質疑和擔憂嗎？日方此舉真的符合國際法嗎？日方擬排放的核廢水真的符合國際標準嗎？」

他表示，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應，「海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道，日方處理核廢水不應讓全世界買單。」

日本政府13日拍板確定福島核一廠的儲存核廢水稀釋後排入海洋，引發各界譁然。日本副首相兼財務大臣麻生太郎事後竟說，核廢水裡的放射性同位素「氚」的濃度比中國和南韓核設施排放的廢水還低，他聲稱「喝了也不會有事」。

此話一出，隨即引發網友不滿。日本網友紛紛表示，「好啊，那你要不要先在所有人面前喝喝看？」、「既然如此，那請贊成排放至海洋的人先喝」。而鄰近的南韓網友也是氣得大罵，「既然如此就不要排到海裡，當作你們日本人的飲用水啊」。