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拜媽祖求薪情　斗六就業中心結合媽祖文創下鄉辦特色徵才

▲斗六就業中心於4月13日及16日分別於西螺就業服務台、斗六就業中心舉辦小型徵才活動，除與民眾分享媽祖福蔭，同時滿足民眾求職、轉職與雇主求才需求。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六就業中心將於4月13日及16日分別於西螺就業服務台、斗六就業中心舉辦小型徵才活動，除與民眾分享媽祖福蔭，同時滿足民眾求職、轉職與雇主求才需求。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六就業中心也跟風宗教盛事「瘋媽祖」，正逢四月份苗栗白沙屯媽祖及大甲媽祖進香盛事特別製作勞動部雲嘉南分署限定版「賈好嘉」卡哇伊小神衣，透過4月13日西螺場及4月16日斗六場兩場下鄉特色聯合徵才，現場贈送給求職民眾，帶給求職者「升職您薪」滿滿祝福。

斗六就業中心指出，在西螺徵才活動職缺有隆宏昌興業、南仁湖、太陽生鮮、佛美神仙故事館、誠泰食品、宇榮高爾夫、中國石油、梅景食品等8家廠商202個職缺，梅景食品開出薪資三萬至五萬的高薪徵求廚師。

在斗六徵才活動職缺有日商井原、義美食品、來來超商、正新橡膠、巧新科技、五鮮級餐飲、金居開發、上銀科技、南俊國際、世祥汽材等10家廠商419個職缺，金居開發開出最高年薪450K要找四位電儀儲備人員。來這兩場求職的民眾，西螺場次可獲得「升職加薪限量版小神衣」及「紀念口罩」，在斗六場則可獲得獨家特典「白沙屯媽祖小神衣」，數量有限，送完為止。

斗六就業中心廖家偉主任表示，每年農曆三月二十三日是媽祖生日，也是知名的宗教盛事之一，此次徵才活動剛好搭上苗栗白沙屯媽祖及大甲媽祖遶境盛事，因此特別準備限量版「升職您薪」小神衣來為民眾祈福，期望每位民眾都能求職順利、升職加薪。

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