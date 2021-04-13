閱讀如神助　北港財神爺廟武德宮贈千張一卡通圖書借閱證

▲雲林北港財神爺廟武德宮110年4月13日致贈1000張一卡通文創品給予雲林縣政府，作為雲林縣公共圖書館借閱證；主委林安樂（左二）現場加碼致贈鄉鎮圖書館讀卡機，推動雲林縣閱讀風氣。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港財神爺廟武德宮13日致贈1000張一卡通文創品給予雲林縣政府，由副縣長謝淑亞代表受贈，一卡通將作為雲林縣公共圖書館借閱證，武德宮主委林安樂於活動現場加碼致贈鄉鎮圖書館讀卡機，共同推動雲林縣閱讀風氣。

雲林縣政府致力推動雲林閱讀風氣，希望閱讀成為雲林每一位縣民的日常，謝副縣長代表感謝北港武德宮願意與雲林縣府共同推動「與神同行」，閱讀有如神助而致贈1000張一卡通文創品作為借閱證，且加碼致贈鄉鎮圖書館讀卡機，讓雲林縣政府推動的電子票證結合圖書借閱證活動。

財神開基祖廟北港武德宮主委林安樂表示，閱讀是最棒的禮物，因此非常支持縣府各項閱讀活動。得知20鄉鎮圖書館尚未採購因應一卡通的讀卡機，當場加碼再送20個鄉鎮24個鄉鎮公共圖書館（含分館），共24台讀卡機，讓各鄉鎮圖書館不用因設備而煩惱。

主委林安樂談及，當年為了家族接棒武德宮，自己下一番苦力，熟讀歷史經文典故，閱讀亦是理財的重要知識管道，因此武德宮致力推動各項公益及文化活動，也在武德宮辦理理財講座、小小財神培訓營，未來各種活動都歡迎大家來參與。

文化觀光處處長陳璧君指出，知識就是力量，閱讀是獲得知識的來源，文觀處預計6月將會策劃與20鄉鎮公共圖書館舉辦「與神同行-雲林電子票證結合借閱證」活動，屆時歡迎大家一同參與。如有民眾想立即將自己手上的電子票證(一卡通、悠遊卡…等)綁定借閱證，可以帶著自己的電子票證至斗六文化觀光處圖書館服務台，館員將會為您做綁定服務。



處長陳璧君指出強調，此次致贈儀式為推廣雲林縣閱讀風氣，希望民眾與神同行共同沉浸在書香氣息，不僅得到知識的力量，還有機會獲得神明特別加持的力量，讓整個雲林都是你的圖書館。

▲文觀處預計6月將會策劃與20鄉鎮公共圖書館舉辦「與神同行-雲林電子票證結合借閱證」活動，屆時歡迎大家一同參與。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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