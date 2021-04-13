「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成「三媽會」

▲西螺福興宮周遭有公園、停車場、大橋廣場等腹地大，可供白沙屯媽、大甲媽的龐大香燈腳休憩，團隊機動性佳，是三大天后大甲媽、白沙屯媽與太平媽齊聚，最佳甜蜜地點。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯拱天宮兩大媽祖廟，遶境進香活動登場，由於起駕的日期接近只差2天，媽祖信眾關注「天后」是否巧遇？何處相會？各界紛紛研測出，最有可能在西螺福興宮碰面，形成三大天后大甲媽、白沙屯媽與太平媽齊聚的「三媽會」；西螺福興宮表示，樂觀其成恭候聖駕蒞臨。

2019年台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動與苗栗白沙屯拱天宮媽進香出現「撞期」情形，起駕時間相差1小時，當時大甲媽回鑾駐駕西螺福興宮，4月13日凌晨2點起駕北上彰化回程繞境，苗栗拱天宮白沙屯媽祖則同日上午10點44分抵達西螺福興宮駐駕休息，雖然兩「女神」未相遇，相差8小時，但西螺鎮民對大甲媽、白沙屯媽先後造訪賜福，感到榮幸。

▲苗栗拱天宮白沙屯媽祖2019年於西螺福興宮與台中大甲鎮瀾宮媽祖相差8小時駐駕，但西螺鎮民對大甲媽、白沙屯媽先後造訪賜福，感到榮幸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾駕起駕一路南下雲林北港朝天宮進香，台中大甲鎮瀾宮媽祖抵嘉義新港奉天宮今日上午舉行祝壽大典，預計晚間起駕回鑾，明(14)日回程進入雲林元長、土庫、虎尾鄉鎮遶境，晚間再度駐駕西螺福興太平媽祖廟，明(14)日為白沙屯媽、大甲媽的鑾轎最接近，也是最有可能相會的地點，雲林鄉親也引頸期盼，祈願歷史性的三大「天后」相聚在農業大縣。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，被看好兩大「女神」極有可能巧遇福興宮，來一場「三媽會」，這是媽祖信眾一致的祈盼，兩大天后齊聚福興宮的機會不大，但樂觀其成；楊董事長指出，依目前白沙屯媽祖鑾轎行進路線及腳程速度分析，要來場夢幻「三媽會」機會不大，但急行軍13日晚間，白沙屯媽祖鑾轎駐駕在彰化不是完全不可能，大甲媽祖與白沙屯媽祖巧遇，以彰化最機會最高，歡迎白沙屯媽、大甲媽的信眾，蒞臨福興宮聯誼交流，定會盡地主之誼，做最好招待來自全國的香客。

地方人士說，西螺福興宮周遭有公園、停車場、大橋廣場等腹地大，可供白沙屯媽、大甲媽的龐大香燈腳休憩，團隊機動性佳，與台中大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯宮拱天宮友誼深厚，是三大天后大甲媽、白沙屯媽與太平媽齊聚，最佳甜蜜地點。

民俗專家表示，往年大甲媽、白沙屯媽遶境也曾先後進駐西螺福興宮，但兩大宮廟媽祖相會又一起駐駕未曾發生過，近幾年來，兩大天后」是否會相遇，成了眾人關注話題，明（14） 日大甲媽回鑾往西螺福興宮，白沙屯媽鑾轎如走彰化北斗、溪州，從西螺大橋進入雲林，相遇機會相對提高，若是白沙屯媽選擇海線遇機率就比較低，就只能期待明年再相逢。

▲台中大甲鎮瀾宮媽祖明(14)日回程進入雲林元長、土庫、虎尾鄉鎮遶境，晚間再度駐駕西螺福興太平媽祖廟。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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