獨／從千到萬的桂圓蛋糕　這對夫妻幫大甲媽隨香信徒補體力14年

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

為讓徒步跟隨大甲媽聖駕信眾補充體力，雲林烘焙師簡敏郎、高靜枝夫妻，14年來均暫停半個月生意，全心準備桂圓、砂糖、雞蛋、杏仁角等食材，手工製作烘焙一萬多顆「桂圓蛋糕」及小饅頭，免費給香客帶著路上充饑；許多跟隨大甲媽聖駕的香客，越過西螺大橋抵西螺街上，最期待拿到「桂圓蛋糕」的點心。

▲簡敏郎、高靜枝夫妻從1千顆做起，成長到現在，要烘焙製作1萬餘顆的桂圓蛋糕，夫妻倆將大眾集資善款，均用來買原料食材，不收工資義務幫忙製作烘焙。 （圖／記者蔡佩旻攝）

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簡敏郎、高靜枝夫妻是西螺在地烘焙師傅，每天烘焙各種麵包、蛋糕到西螺果菜市場販賣及接顧客訂單製作，西螺土生土長的簡敏郎憶起小時候，大甲媽抵達西螺時，家家戶戶準備豐盛佳餚，放入籃子內用扁擔挑到活動中心供香客食用，小時候也幫忙挑飯擔。

▲簡敏郎說，歡喜做、甘願受，烘焙不困難舉手之勞，困難的不能辜負大家的善意，要將桂圓蛋糕發送出去。（圖／記者蔡佩旻攝）

14年前，簡敏郎心想，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境嘉義縣新港奉天宮進香活動，成千上萬的隨隊「香燈腳」信徒，長達9天8夜的長途跋涉330公里，2天不眠不休一路走下來，信眾又餓又累，雖然沿途都會有善心人士和宮廟，提供免費的炒麵、炒米粉、素食流水席讓香客免費吃，就是沒法攜帶背包上，方便隨時食用補充體力。

▲桂圓蛋糕看似普通，簡敏郎使用桂圓為原料，是為讓隨香客「養氣補血」增加體力及元氣，用料相當實在。（圖／記者蔡佩旻攝）

簡敏郎與好友張培良一個出材料費，一個出勞力，烘焙1千顆桂圓蛋糕分送給露宿屋簷下的香客，第3年被西螺福興宮太平媽廟前執行長黃佩玉到工作室，發現在烘焙桂圓蛋糕，要分送給大甲媽香客食用，她於是在個人臉書貼文「桂圓起義」，募集了善款，烘焙更多的桂圓蛋糕、小饅頭，在西螺建興路、東南路口發送。

▲光製作桂圓釀為烘焙原料，就需花上整整2日時間準備。（圖／記者蔡佩旻攝）

簡敏郎的妻子高靜枝表示，從開始的2個人迄今已有200多人，從阿公、阿嬤到學生都有，有阿嬤問她想參加50、100元可以共襄盛舉嗎，「當然可以，心意最重要」高靜枝説，除了出資外，有的幫忙包裝，有的到攤位幫忙發送給信眾。

簡敏郎、高靜枝夫妻從1千顆做起，成長到現在，要烘焙製作1萬餘顆的桂圓蛋糕，夫妻倆將大眾集資善款，均用來買原料食材，不收工資義務幫忙製作烘焙；簡敏郎說，歡喜做、甘願受，烘焙不困難舉手之勞，困難的不能辜負大家的善意，要將桂圓蛋糕發送出去，看到香客開心品嘗，再累也開心。

▲簡敏郎與好友張培良一個出材料費，一個出勞力，10多年前開始，烘焙1千顆桂圓蛋糕分送給露宿屋簷下的香客。（圖／記者蔡佩旻攝）

高靜枝說，11日中午後，會在西螺大橋今入市區建興路、東南路口，紅橋民宿對面設置攤位供大家取用，回鑾會在西螺新社、彰化埤頭、北斗繼續發送，香客不用客氣歡迎蒞臨結緣。

▲簡敏郎、高靜枝夫妻從1千顆做起，成長到現在，要烘焙製作1萬餘顆的桂圓蛋糕，夫妻倆將大眾集資善款，均用來買原料食材，不收工資義務幫忙製作烘焙。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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