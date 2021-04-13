110全中運草地音樂會　15日斗南田徑場登場

▲雲林縣政府今日在縣府親民大廳召開宣傳記者會，宣布110年全中運在雲林系列活動-草地音樂會將於4月15日下午4點半在斗南田徑場盛大登場。 （圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(13)日在縣府親民大廳召開宣傳記者會，宣布110年全中運在雲林系列活動-草地音樂會將於4月15日下午4點半在斗南田徑場盛大登場，雲林縣長張麗善指出，全中運已進入倒數階段，教育部連續2年停辦全國學生表演藝術團體賽，為了替學生創造展演舞台，特別提前搭好讓孩子上台演出。

張麗善表示，教育部連續2年停辦全國學生表演藝術團體賽，讓許多孩子覺得非常沮喪，無法透過全國性比賽互相觀摩學習，為了替學生創造展演舞台，也讓全國觀眾看見雲林縣在藝術教育上的用心，特別利用這次辦理110全中運這項全國活動的機會，把選手之夜要給藝人表演的舞台，提前搭好讓孩子上台演出。

張麗善說，雲林縣深耕藝術教育多年有成，此次演出的16校都是110年全國學生音樂比賽團體組縣代表隊、全國賽常勝軍；此外，舞蹈表現優異團體也將安排在4月17日下午的開幕表演節目中演出，讓全國民眾看到雲林的藝術教育成果，也讓雲林囝仔盡情揮灑、表現，迎接110全中運在雲林歷史盛事。

教育處長邱孝文指出，本次音樂會演出曲目有當今紅遍世界的日本電視動畫《鬼滅之刃》的片頭主題曲、日本動畫《崖上的波妞》《天空之城》主題曲、懷舊國語歌《草螟弄雞公》《一支小雨傘》《我的未來不是夢》、氣勢磅礡《神鬼奇航》電影主題曲，以及橫跨古典、民族、現代曲目相當活潑多元，貼近生活。

斗六國中校長林俊賢表示，很多孩子在聽到教育部取消全國比賽當下，都哭得唏哩嘩啦，因為他們辛苦、努力地練習，不是只為了拿名次、記功嘉獎或超額比序成績，孩子們更在乎的是能夠站在全國舞台，跟來自全國選手交流比賽、彼此欣賞，感謝張縣長及縣府長官們聽到孩子與家長的聲音，利用選手之夜這樣高規格的舞台音響，讓藝文團隊的孩子上台表演，這對所有孩子及家長都是莫大的肯定及鼓舞。

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