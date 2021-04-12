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男童深夜噴鼻血進斗六派出所求助　警追問大驚：你從新北市翹家？

▲員警先關心男童深夜在外逗留是否溫飽，驚訝得知男童竟整日未進食，便趕進從內務櫃中取出準備午夜的消夜泡麵先讓楊童果腹。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲員警先關心男童深夜在外逗留是否溫飽，驚訝得知男童竟整日未進食，便趕進從內務櫃中取出準備午夜的消夜泡麵先讓楊童果腹。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣上月30日凌晨1時許斗六派出所突然有一名鼻子不斷流出鮮血的楊姓男童進入求助，值班員警見狀立即為男童初步止血，並通知119救護車到場協助處理傷勢。一問之下發現，楊童年僅12歲獨自從北部離家南下，警員見男童似乎未進食，隨即準備泡麵予其果腹，經聯繫家長後亦請社工人員協處。

3月30日凌晨1時許，一名年約12歲小六男童隻身一人流著鼻血走進斗六派出所求助，該名楊姓男同向警方表示，因跌倒撞到鼻子導致血流不止而求助，值班警員隨即衝上前初步止血並通知119救護人員到場協助處理，經救護人員檢視男童傷勢確實為跌倒所致，經止血處理後沒有大礙。

員警先關心男童深夜在外逗留是否溫飽，驚訝得知男童竟整日未進食，便趕進從內務櫃中取出準備午夜的消夜泡麵先讓楊童果腹， 警方一步關心詢問男童為何深夜一人獨自在外，楊童才緩緩道出，就讀新北市小學六年級，3月29日白天獨自一人從台北搭乘火車離家出走在斗六車站下車，沒有目的也沒有找尋對象。

警方指出，該男童雖僅12歲，但感覺很有自我思想，想進一步了解關心但男童閉口不談，因夜已深，在通知社工後員警與男童家屬約於凌晨2點多取得連繫，楊童家屬在接獲警員電話後才知道孩子竟離家出現在200多公里外，深夜無車只能隔日再南下。

警方表示，孩子深夜在派出所沙發椅上安穩睡下，天亮一早楊童家屬在上午約7點多從北部趕到斗六來，將男童帶回一家團圓，家屬對警方的協助表達感謝與讚賞。雲林縣社會處社工接手後，在男童安全返家之時，同時請新北巿社會局持續關注追蹤。

斗六警分局警方呼籲，家中若有學童一定要多關心與關懷並隨意注意其動態，另民眾若於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場了解處理，以免發生危險。

▲員警先關心男童深夜在外逗留是否溫飽，驚訝得知男童竟整日未進食，便趕進從內務櫃中取出準備午夜的消夜泡麵先讓楊童果腹。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲楊姓男童睡醒後早上由縣府社會處社工（左）陪同等待家屬前來。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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