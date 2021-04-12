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白沙屯媽祖往北港進香　警公布交通管制措施

▲北港警分局依往年進香人潮及交通狀況，將來程及回鑾區分為2個時段規畫相關的交通疏導管制措施，警方提醒民眾屆時請配合疏導。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖往北港進香在4月11日深夜登轎出發，展開今年長達8天7夜的長程徒步進香之旅。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖往北港進香在4月11日深夜登轎出發，展開今年長達8天7夜的長程徒步進香之旅，北港警分局依往年進香人潮及交通狀況，將來程及回鑾區分為2個時段規畫相關的交通疏導管制措施，警方提醒民眾屆時請配合疏導。

白沙屯拱天宮天上聖母徒步北港朝天宮進香活動期間擴大管制區時間、路段分為二階段，管制時間將視狀況提早或延後解除管制，分為2021年4月16日5時至18時、2021年4月16日22時至17日6時。彈性管制區為(１)朝天宮周邊：北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。(２)北辰派出所周邊：北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路口。

▲北港警分局依往年進香人潮及交通狀況，將來程及回鑾區分為2個時段規畫相關的交通疏導管制措施，警方提醒民眾屆時請配合疏導。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港警分局依往年進香人潮及交通狀況，將來程及回鑾區分為2個時段規畫相關的交通疏導管制措施，警方提醒民眾屆時請配合疏導。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

鑾轎進駐前管制區則為，臺19線(溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道劃定為行人徒步區)、臺19線(華勝路、新北路口以南至華勝路、文仁路口封閉雙向車道)、新德路(公園、新德路口禁止往華勝路方向)、新南路(公園、新南路口禁止往華勝路方向)。

北港警分局長顏偉丞表示，白沙屯媽祖北港進香期間，警方將持續加強周邊交通疏導，且道路沿線均設置路標指示牌，請各駕駛人注意標示並配合繞道行駛疏導措施，如有民眾發現道路交通堵塞情形亦請隨時以電話向110報案台或撥打05-7832015向北港分局勤務指揮中心反映，警方接獲交通事故、交通障礙、交通阻塞或號誌故障等情況通知，除通報相關單位處理外，同時會轉報警察局迅速處理並轉知警廣台中台(0800000123)廣播宣導。

▲北港警分局依往年進香人潮及交通狀況，將來程及回鑾區分為2個時段規畫相關的交通疏導管制措施，警方提醒民眾屆時請配合疏導。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港警分局依往年進香人潮及交通狀況，將來程及回鑾區分為2個時段規畫相關的交通疏導管制措施，警方提醒民眾屆時請配合疏導。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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