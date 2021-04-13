傳遞雲林深藏的藝術力　百年文化風采下週抵松山文創園區展出

▲雲林縣政府昨（12）日於雲林創意設計中心舉辦《1621雲林亮睛晶文博會雲林展區》宣傳記者會。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府昨（12）日於雲林創意設計中心舉辦《1621雲林亮睛晶文博會雲林展區》宣傳記者會，今年適逢開台400周年，展覽邀請雲林藝術家及真雲林閣掌中劇團以布袋戲詮釋「開台英雄顏思齊」的故事外，民眾可近距離觀賞雲林百年積累的工藝作品，了解雲林在顏思齊開臺歷史脈絡及文化史上扮演舉足輕重的角色。

《1621雲林亮睛晶｜文博會雲林展區》將於4月21日至25日於松山文創園區展出，「真雲林閣掌中劇團」李京曄、「丁宗華藝術工坊」丁宗華、「秀惠拼布工房」周秀惠、「哲彥剪黏交趾研究室」許哲彥、「神山堂」陳明洲及「建影陶形陶藝工坊」郭建佑等多位藝師參與展出，透過6位藝師的創作看見雲林文化藝術的傳承與創新，傳遞雲林深藏不露的藝術文化。

▲ 「建影陶形陶藝工坊」藝師郭建佑作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，為確認顏思齊開臺的地理與歷史定位，縣政府自2020年開始辦理研究調查，並舉行「古笨港開發史與顏思齊論壇」，分享中央研究院院士、考古學者、歷史學者以及地方文史工作者對於顏思齊史蹟、古笨港地區開發歷史的研究成果，為台灣歷史重現丰華與重拾文化自信揭開序章。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君指出，今年縣府啟動「開台四百年-雲林再造歷史現場計畫」，透過1621年顏思齊開台史蹟辦理研究調查及紀念活動，定位台灣在大航海時代的歷史角色及「面向海洋」的胸襟與冒險開拓的精神。雲林歷經百年多元的人群及文化融揉，此次將於臺灣文博會邀請民眾一同見證「開台400周年」，用全新視野看雲林，聚焦1621年推動台灣演進的重要力量，一覽雲林百年的文化風采。

陳璧君說明，不僅如此，到場參觀的民眾可於展場內與戎克船意象或最喜歡的任一展品拍照打卡，並標籤「#雲林亮睛晶 開台薯光再現」，或「#(展品名稱)美薯了」，即可至服務台兌換限量雲林特色農產品牌「阿甘藷叔」。期望透過讓民眾標記自己喜歡的展品，引發話題和共鳴，讓雲林傳統藝術被更多人看見。

▲「哲彥剪黏交趾研究室」藝師許哲彥作品。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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