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大甲媽、太平媽兩「女神」相見歡　西螺福興宮抽獎送媽祖開運面膜

▲西螺福興宮太平媽祖和廠商聯名推出媽祖加持過的「太平媽開運面膜」，讓媽祖粉絲有敷有保佑好運跟著來。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖和廠商聯名推出媽祖加持過的「太平媽開運面膜」，讓媽祖粉絲有敷有保佑好運跟著來。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮遶境進香，9日晚間正式起駕展開9天8夜遶境活動，雲林縣西螺福興宮是唯一去、回程均駐駕的宮廟，為喜迎大甲媽、太平媽兩「女神」年度聚會，福興宮提供即將推出的「太平媽開運面膜」，將抽出10位幸運媽祖的紛絲優先體驗。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎將於11日駐駕西螺福興宮太平媽祖廟，準備了素粽、素米糕、桂圓糕等點心，讓香客帶著走，還有西瓜、罐裝礦泉水、提神飲料，讓信眾隨時補充體力，西螺福興宮膳食義工團，在福興宮後方公園旁，設置素食餐點供應處，素食米粉、麵條，素油飯，擺在大鍋裡任隨香客、遊客享用。

▲西螺福興宮太平媽祖和廠商聯名推出媽祖加持過的「太平媽開運面膜」，讓媽祖粉絲有敷有保佑好運跟著來。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲迎接大甲媽祖與太平媽祖年度聚會，福興宮提供10盒讓紛絲優先體驗，舉辦抽獎送面膜活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮太平媽祖和廠商聯名推出媽祖加持過的「太平媽開運面膜」，讓媽祖粉絲有敷有保佑好運跟著來，為迎接大甲媽祖與太平媽祖年度聚會，福興宮提供10盒讓紛絲優先體驗，舉辦抽獎送面膜活動；福興宮表示，在西螺福興宮太平媽粉絲團按讚，在活動文分享、按讚並「留言「4/11和4/14一起來看我的美麗神隊友大甲媽、太平媽」，標記3位好友即可。

▲西螺福興宮太平媽祖和廠商聯名推出媽祖加持過的「太平媽開運面膜」，讓媽祖粉絲有敷有保佑好運跟著來。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲福興宮表示，在西螺福興宮太平媽粉絲團按讚，在活動文分享、按讚並「留言「4/11和4/14一起來看我的美麗神隊友大甲媽、太平媽」，標記3位好友即可。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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