▲瑞芳「猴硐貓公所」籌備處掛牌，打造貓村樂園進化照護量能。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局長李玟及動保處、卡巴迪亞國際有限公司董事長李信邦、財團法人流浪動物之家基金會董事長黃志瑋、當地里長及動保團體等，將原猴硐貓咪衛教資訊站轉型為「猴硐貓公所」，8日上午共同為籌備處成立進行揭牌儀式，要讓未來貓村照護量能更加進化。

猴硐為新北市一日輕旅遊的好去處，CNN也評選為世界六大賞貓景點。過去動保處於貓村設立「貓咪衛教資訊站」並派駐人員巡護貓村街貓，向遊客宣導貓咪衛教知識，其服務對象以「人」為主，現今成立「猴硐貓公所籌備處」將整合資訊，規劃將貓咪衛教資訊站轉型升級成「猴硐貓公所」，改以「貓」為服務對象，提供猴硐街貓所需的各種服務。

▲瑞芳「猴硐貓公所」籌備處。

動保處指出，未來「猴硐貓公所」外牆規劃融入在地代表色，以瑞芳金來彩繪，創造金彩貓公所給遊客有感的生活新美學。將成立巡守隊加強貓村來回巡護，維護貓咪安全及杜絕棄養行為，並結合不同志工協會，建立實名登錄志工人員。為貓村街貓製作身分證，植入晶片且造冊，再劃分出所有貓的活動區域並設籍，由猴硐貓公所工作人員定期進行貓戶口普查，追蹤貓隻動向，檢視及記錄貓隻狀況。

新北市是友善動物城市，長期以來動保處致力在猴硐貓村推廣衛教，讓民眾學習如何與貓相處，未來透過「猴硐貓公所籌備處」，逐步轉型服務方式，提供貓咪所需各種服務，加強照護量能，也在籌備處前廣植一大片貓咪喜愛的貓薄荷，又稱乾貓草，有助貓隻促進食慾、舒緩壓力、放鬆安定情緒等功效，藉由廣植貓薄荷下，營造出動植物多元共融生態，一起把猴硐貓村打造為「貓咪樂園」。

▲藝人王樂妍和陳謙文和貓貓同樂。

農業局長李玟表示，藉由「猴硐貓公所籌備處」揭牌，將貓咪衛教資訊站逐步轉型成猴硐貓公所後可提供更多元服務，在此也呼籲民眾「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，千萬不要隨意在猴硐貓村棄養貓隻，貓具地域性與排他性，遭棄養的貓易受排擠，有可能讓在地貓隻感染疾病，也會對當地觀光形象受損，希望遊客一起維護，讓猴硐貓村成為貓隻能安居的好地方，使國人及國際旅客認識到猴硐貓村是貓咪天堂，展現新北市友善動物城市風華。

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