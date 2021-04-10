　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

▲女復健後趴趴走忘了回家路 金山警M-Police人臉辨識助返家。（圖／新北市金山警分局提供）

▲女復健後趴趴走忘了回家路，金山警M-Police人臉辨識助返家。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名女子日前在山區疑似走失，日前上午獨自在金山天籟箱根社區徘徊，想不起來家在哪裡，民眾見狀向警方報案，警方趕抵現場，立即利用M-Police人臉辨識系統查明身分後，連絡上該女子母親，家屬十分感謝。媽媽表示，他與女兒在台大金山醫院復健，一不注意女兒走失。

新北市政府金山警分局日前上午9時許，接獲金山天籟箱根社區管理室報案指稱，有一名女子疑似走失，且未帶身分證件，重光派出所員警李俊賢、徐詣庭趕抵現場，發現該女子語言能力不足，無法溝通，立即利用M-Police內建人臉辨識系統查明身分後，以電話聯繫上家屬。

警方隨後護送該名女子返家，女子母親表示，與女兒前往台大金山醫院復健，卻一時不注意讓女兒走失，著急萬分不知如何是好，沒想到女兒從台大金山醫院走到金山天籟箱根社區，感謝警方第一時間查明身分並取得聯繫，沒有發生任何意外。

金山警分局長趙家輝表示，兒童、發展遲緩少年、老人及身心障礙者等，屬於失蹤或意外之高風險族群，為保障其人身安全與權益，可申請愛心手鍊以迅速確認身分幫助返家，民眾如有需求可多加利用。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　新北採檢11豬場結果出爐

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓　4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！

人間煉獄！太魯閣號「內裝如廢鐵」　基隆搜救隊目睹2車廂場面心驚

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

 
ET快訊
女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼　網：你清水健？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

林口有機村青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡再送百合苗

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　黃偉哲承諾改善住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

太魯閣號重大事故後…桃勞動局展開首波台鐵工程專案檢查

快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

沒在讓？貨車疑未減速匯入車道　騎士與死神擦肩...差1秒險被撞

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

林口有機村青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡再送百合苗

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　黃偉哲承諾改善住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

太魯閣號重大事故後…桃勞動局展開首波台鐵工程專案檢查

快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

小杰《全明星》大動作抱女隊友…遭網酸吃豆腐！　曹佑寧長文力挺

饒舌歌手DMX心臟病發逝世！　享年50歲

喬爸又來了！轟費德勒不是好人　指控「他攻擊過我兒子」

《Heart Signal》李嘉欣被爆霸凌…告第2次又輸！　律師：法官認為是事實

高中沒畢業就入行…34歲女星回母校重念！　曬「無眉毛」學生照

統一推泰迪拚對兄弟首勝　兄弟德保拉拚龍頭

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

六款夢幻「婚禮小物」　乾燥手綁花、餅乾小熊賓客一致認可最想收藏

抗癌過程一度想死！　日泳將池江璃花子自稱「倖存者」絕不認輸

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

地方熱門新聞

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

工人今彩539同號買3張中1200萬

女忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

桃市勞動局展開首波台鐵工程檢查

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡送百合苗

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

新北愛心大平台募民間動物收容所物資

觀音白沙岬燈塔　將成桃園第二座國定古蹟

太魯閣號慘劇頭七法會　盼家屬走出悲痛

黃偉哲承諾改善建設住得更安心

玉山國家公園36歲紀念　台灣黑熊檔案展登場

更多熱門

相關新聞

新北愛心大平台募民間動物收容所物資

新北愛心大平台募民間動物收容所物資

新北市政府動保處為幫助轄內23間私人收容所解決燃眉之急，特別與社會局合作在「好日子愛心大平台」設立募款、募資專戶，募得款項、物資將由動保處分配給私人收容所，並經由「毛寶貝幸福委員會」協助確認各民間收容所需求，讓每一筆款項、物資能幫助到需要協助的收容所，舒緩場主所需飼料及募資壓力。

青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡送百合苗

青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡送百合苗

金山民宅火警　屋主聽住警器作響驚逃

金山民宅火警　屋主聽住警器作響驚逃

猴硐貓公所籌備處掛牌　進化貓村照護量能

猴硐貓公所籌備處掛牌　進化貓村照護量能

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

關鍵字：

新北金山走失M-Police

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

菲利普親王逝世前氣到邊吐血邊罵

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

離婚後首過生日　梁文音直播唱一半「哭到唱不下去」

林進曬「勾肩接吻照」放閃！　甜蜜告白

加拿大捕獲野生李敏鎬！

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面