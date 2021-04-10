▲女復健後趴趴走忘了回家路，金山警M-Police人臉辨識助返家。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名女子日前在山區疑似走失，日前上午獨自在金山天籟箱根社區徘徊，想不起來家在哪裡，民眾見狀向警方報案，警方趕抵現場，立即利用M-Police人臉辨識系統查明身分後，連絡上該女子母親，家屬十分感謝。媽媽表示，他與女兒在台大金山醫院復健，一不注意女兒走失。

新北市政府金山警分局日前上午9時許，接獲金山天籟箱根社區管理室報案指稱，有一名女子疑似走失，且未帶身分證件，重光派出所員警李俊賢、徐詣庭趕抵現場，發現該女子語言能力不足，無法溝通，立即利用M-Police內建人臉辨識系統查明身分後，以電話聯繫上家屬。

警方隨後護送該名女子返家，女子母親表示，與女兒前往台大金山醫院復健，卻一時不注意讓女兒走失，著急萬分不知如何是好，沒想到女兒從台大金山醫院走到金山天籟箱根社區，感謝警方第一時間查明身分並取得聯繫，沒有發生任何意外。

金山警分局長趙家輝表示，兒童、發展遲緩少年、老人及身心障礙者等，屬於失蹤或意外之高風險族群，為保障其人身安全與權益，可申請愛心手鍊以迅速確認身分幫助返家，民眾如有需求可多加利用。

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