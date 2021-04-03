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人間煉獄！太魯閣號「內裝如廢鐵」　基隆搜救隊目睹2車廂場面心驚

記者郭世賢／基隆報導

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東） 2日上午9時28分傳出重大事故，列車行經清水隧道處時撞上闖入軌道的工程車，最新死亡已50人；基隆市消防局搜救隊挺進重災區、2日晚上6時再次進入第8節車箱往第5節車廂全面清查搜索。一名20多年搜救隊員表示，第一次看見撞得這麼慘，車體根本已成破銅爛鐵。

▲太魯閣出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「內裝如廢鐵」，基隆搜救隊目睹2車廂場面心驚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局表示，2日晚上6時第三梯次搜救小組由副大隊長蘇元鏞率消防人員、義消等進入5節車廂進行人員搜索，搜索未發現死傷。晚間7時第四梯次搜索小組由小隊長蔡瑞芳率員進入第8車廂搜索，反覆確認全車廂狀況皆已無死傷。一名20多年救難經驗成員說，「第一次看見撞得這麼慘！」

消防署指揮中心晚上8時57分發布最新搶救狀況，死亡：50人（48現場死亡+2送醫後宣告死亡）＋第6節車廂下有半具大體搶救中＋另有部分屍塊2袋，20時39分與花蓮消防查證，確認現場檢察官修正死亡證明數量（不慎將裝有1屍塊的屍袋開立死亡證明編號，故現場死亡人數由49修正為48）。

▲太魯閣出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

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