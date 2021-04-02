人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

記者郭世賢／基隆報導

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東）2日上午9時28分傳出重大事故，列車行經清水隧道處時撞上闖入軌道的工程車，基隆市消防局搜救隊挺進重災區、進入第6節車箱往第1節車廂全面清查搜索。搜救人員在嚴重扭曲變形的車體內，用燈光找有無遺漏屍塊殘肢或遺體，一名搜救人員心酸說，「一塊都不能缺！」

▲太魯閣號車體嚴重變形，用燈光找有無遺漏屍塊殘肢或遺體。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

因應這次重大事故，新城火車站封站轉送大體，禁止所有台鐵班次在新城車站上下車；檢察官於月台直接進行勘驗，勘驗完畢再將遺體移至殯儀館，這也是台鐵首次進行封站，令人遺憾的是竟是為了轉送大體。

現場搜救人員表示，在6、7節車廂有發現屍塊，協助將屍塊裝入屍袋；因車體擠壓變形、現場昏暗、沒空餘位置架設照明設備，僅靠同仁個人照明裝備，仔細搜索每個夾縫，現場搜救不易；後續協助將28具遺體運送至台鐵列車上，由南端運出後送。

▲搜救人員心酸說「一塊都不能缺」。

台鐵408次太魯閣號2日於清水隧道發生出軌意外，疑似撞上工程車，造成多部車廂出軌、變形。目前這起事故造成54人死亡，送醫66人（門諾醫院8人、部立花蓮醫院9人、花蓮慈濟醫院28人、國軍花蓮總醫院12人、蘇澳榮民醫院5人、羅東博愛醫院4人。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

太魯閣號車體嚴重變形...基隆搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形

太魯閣出軌釀重大傷亡 基隆消防出動6車16特搜人員支援搶救

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到