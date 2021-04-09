▲把愛傳遞下去，新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為幫助轄內23間私人收容所解決燃眉之急，特別與社會局合作在「好日子愛心大平台」設立募款、募資專戶，募得款項、物資將由動保處分配給私人收容所，並經由「毛寶貝幸福委員會」協助確認各民間收容所需求，讓每一筆款項、物資能幫助到需要協助的收容所，舒緩場主所需飼料及募資壓力。

動保處表示，新北市民間動物收容處所列冊管理計有23間，2021年3月起啟動「Good狗計畫」偕同中華民國保護動物協會全面進行普查，並分「紅、黃、綠」燈預警，預警範圍包含場主年齡、經濟能力、場地所有權、動物隻數、照顧方式、環境管理、疾病防治、園區管理、後援能力等都是做為評估項目。

▲充足的食物和有廣闊空間活動的毛寶貝。

動保處說，一旦評定為紅燈，將由動保處協助分散犬隻媒合至他場，列為黃燈收容所，將對經營困難項目給予協助，包含物資、志工人力等，且不得再對外收容犬隻；綠燈收容所則給予獎勵。

中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，民間收容所負責人平均年齡超過60歲， 均有同情流浪動物共通點，其收容所多半較小型，卻缺乏專業管理機制，因此收容動物的狀況多半不佳，也因獨力經營而缺乏募款能力，在物力及人力皆不足情況下，容易陷入每況愈下的惡性循環，需政府介入協助。

▲私人動物收容所環境。

民眾只要至「好日子愛心大平台」加入會員，點選「我要捐物資」，再點選捐贈民間動物收容所飼料、捐款選項，輸入重量以及捐款者資料，後續會有專人做確認，之後網站將於「愛心感恩英雄榜」呈現捐贈者物資名單，讓想要行善者有出處，需要支援扶助者有資源，捐款亦可抵扣所得稅。

動保處表示，民間收容所長期收容動物付出極大愛心，非常感謝他們無私奉獻，為舒緩經濟壓力，平台募得物資、款項，將依輔導結果提供各收容所不同協助，每一筆民眾善款、物資用在刀口上，讓資源發揮更大作用，也讓更多寶貝們能夠享有溫飽。即日起熱心民眾可以踴躍捐贈，至「好日子愛心大平台」，一起幫助民間動物收容所營運。

▲十分放鬆愜意的貓。

美麗最大的祕密

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