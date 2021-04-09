　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

▲把愛傳遞下去 新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供）

▲把愛傳遞下去，新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為幫助轄內23間私人收容所解決燃眉之急，特別與社會局合作在「好日子愛心大平台」設立募款、募資專戶，募得款項、物資將由動保處分配給私人收容所，並經由「毛寶貝幸福委員會」協助確認各民間收容所需求，讓每一筆款項、物資能幫助到需要協助的收容所，舒緩場主所需飼料及募資壓力。

動保處表示，新北市民間動物收容處所列冊管理計有23間，2021年3月起啟動「Good狗計畫」偕同中華民國保護動物協會全面進行普查，並分「紅、黃、綠」燈預警，預警範圍包含場主年齡、經濟能力、場地所有權、動物隻數、照顧方式、環境管理、疾病防治、園區管理、後援能力等都是做為評估項目。

▲把愛傳遞下去 新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供）

▲充足的食物和有廣闊空間活動的毛寶貝。

動保處說，一旦評定為紅燈，將由動保處協助分散犬隻媒合至他場，列為黃燈收容所，將對經營困難項目給予協助，包含物資、志工人力等，且不得再對外收容犬隻；綠燈收容所則給予獎勵。

中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，民間收容所負責人平均年齡超過60歲， 均有同情流浪動物共通點，其收容所多半較小型，卻缺乏專業管理機制，因此收容動物的狀況多半不佳，也因獨力經營而缺乏募款能力，在物力及人力皆不足情況下，容易陷入每況愈下的惡性循環，需政府介入協助。

▲把愛傳遞下去 新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供）

▲私人動物收容所環境。

民眾只要至「好日子愛心大平台」加入會員，點選「我要捐物資」，再點選捐贈民間動物收容所飼料、捐款選項，輸入重量以及捐款者資料，後續會有專人做確認，之後網站將於「愛心感恩英雄榜」呈現捐贈者物資名單，讓想要行善者有出處，需要支援扶助者有資源，捐款亦可抵扣所得稅。

動保處表示，民間收容所長期收容動物付出極大愛心，非常感謝他們無私奉獻，為舒緩經濟壓力，平台募得物資、款項，將依輔導結果提供各收容所不同協助，每一筆民眾善款、物資用在刀口上，讓資源發揮更大作用，也讓更多寶貝們能夠享有溫飽。即日起熱心民眾可以踴躍捐贈，至「好日子愛心大平台」，一起幫助民間動物收容所營運。

▲把愛傳遞下去 新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供）

▲十分放鬆愜意的貓。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　新北採檢11豬場結果出爐

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓　4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！

人間煉獄！太魯閣號「內裝如廢鐵」　基隆搜救隊目睹2車廂場面心驚

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

 
ET快訊
女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼　網：你清水健？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

林口有機村青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡再送百合苗

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　黃偉哲承諾改善住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

太魯閣號重大事故後…桃勞動局展開首波台鐵工程專案檢查

快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

沒在讓？貨車疑未減速匯入車道　騎士與死神擦肩...差1秒險被撞

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

快訊／大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖….神轎4分鐘快速通過展開

林口有機村青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡再送百合苗

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　黃偉哲承諾改善住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

太魯閣號重大事故後…桃勞動局展開首波台鐵工程專案檢查

快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

小杰《全明星》大動作抱女隊友…遭網酸吃豆腐！　曹佑寧長文力挺

饒舌歌手DMX心臟病發逝世！　享年50歲

喬爸又來了！轟費德勒不是好人　指控「他攻擊過我兒子」

《Heart Signal》李嘉欣被爆霸凌…告第2次又輸！　律師：法官認為是事實

高中沒畢業就入行…34歲女星回母校重念！　曬「無眉毛」學生照

統一推泰迪拚對兄弟首勝　兄弟德保拉拚龍頭

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

六款夢幻「婚禮小物」　乾燥手綁花、餅乾小熊賓客一致認可最想收藏

抗癌過程一度想死！　日泳將池江璃花子自稱「倖存者」絕不認輸

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

地方熱門新聞

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

工人今彩539同號買3張中1200萬

女忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

桃市勞動局展開首波台鐵工程檢查

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡送百合苗

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

新北愛心大平台募民間動物收容所物資

觀音白沙岬燈塔　將成桃園第二座國定古蹟

太魯閣號慘劇頭七法會　盼家屬走出悲痛

黃偉哲承諾改善建設住得更安心

玉山國家公園36歲紀念　台灣黑熊檔案展登場

更多熱門

相關新聞

青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡送百合苗

青農進軍百貨商場　週末葉菜9折打卡送百合苗

新北希望市集整合「林口有機村」，於4月3日起的每週六日擴大規模進軍林口三井Outlet，以「新北希望市集」品牌展售當地最新鮮的有機農產品，在4月10、11日有機葉菜類9折及現場消費打卡送百合苗。「林口有機村」是由「語林有機農場」的農場主邱語玲整合在地小農所匯集而成，販售許多新北青農的農特產品。

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

金山民宅火警　屋主聽住警器作響驚逃

金山民宅火警　屋主聽住警器作響驚逃

猴硐貓公所籌備處掛牌　進化貓村照護量能

猴硐貓公所籌備處掛牌　進化貓村照護量能

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

關鍵字：

新北動保處募款專戶毛小孩

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

菲利普親王逝世前氣到邊吐血邊罵

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

離婚後首過生日　梁文音直播唱一半「哭到唱不下去」

林進曬「勾肩接吻照」放閃！　甜蜜告白

加拿大捕獲野生李敏鎬！

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面