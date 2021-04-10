▲新北落實行動治理前進新莊、樹林，侯友宜傾聽基層各方意見。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜9日下午自新莊接續樹林連辦2場行動治理座談，兩區位居都會要衝且人口稠密，會間尤重公共空間及場館規劃、社區噪音改善、居住安全及鄰避設施遷移等議題，討論熱烈。

新莊區祥鳳里長賴俊良希望新莊第一公墓儘速完成遷葬及綠美化規劃，為新莊座談會中討論焦點。民政局長柯慶忠表示，自2020年完成遷葬公告，工程採購案已於2021年3月決標，計於4月下旬開工，並為避免開發行為影響基地及下游區域安全，將依水保計畫先行施作相關水保設施，預計10月就能完成遷葬及綠美化工程。

在公共空間及場館規劃部分，新莊文明里長張魏春花及文德里長陳圓光建議新莊國小能與文德文明活動中心共構使用，教育局表示，為兼顧公共福利設施、該校學生學習場域及教學空間需求，用地調配部分刻正進行校內空間整體檢討，並持續與農田水利署溝通，以期符應民眾所需公共設施，釋放空間多元運用，增進使用效益。

▲民政局表示，自2019年啟動行動治理，截至2021年3月，樹林區85案中完成79案，執行率突破9成。

新莊光華里、光正里及光和里等多位里長訴求的西盛圖書館改建案，文化局表示，在建物未達報廢年限且符合耐震能力情形下暫不報拆，並持續了解地方聲音，各里如有辦理活動使用空間需求，都可向圖書館申請借用。

樹林區樹福里長林游錦關心的長壽親子公園興建地下停車場兼附設市民活動中心案，交通局表示，本案已於2月間召開地方說明會，同步了解社區居民對停車場與活動中心設置需求，並納入重要參考，持續與民政局及區公所共同研擬最適方案，工程預計於112年初完工。

▲民政局表示，自2019年啟動行動治理，截至2021年3月，新莊區76案中完成59案，執行率78%。

此外，樹林區南園里長李培鈺於現場反應北大特區噪音及警察員額配置問題，環保局除與樹林分局加強夜間巡查及取締改裝車外，為維護地方居住品質，2021年1月起，聲音照相執法已執行2場，通知到檢車輛數共46件；另與警察辦理環警聯合稽查1場次，共開罰136件。針對警察員額配置問題，警察局感謝里長建言並表示，評估目前警力尚足因應轄區治安及交通狀況，後續會視實際需求調整。

侯友宜於現場責成民政局、教育局、交通局及文化局等相關局處針對里長需求及時辦理會勘評估，另與市民最攸關的路平、燈亮、水溝通、變電箱遷移、瓶頸路段打通及污水接管等各項基礎建設也要步步到位，打造市民有感生活。

民政局表示，自2019年啟動行動治理，截至2021年3月，新莊區76案中完成59案，執行率78%；樹林區85案中完成79案，執行率突破9成，每案都有賴各局處、公所及里長共同努力，建設地方。

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