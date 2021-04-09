▲林口有機村青農進軍百貨商場，週末葉菜9折打卡再送百合苗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北希望市集整合「林口有機村」，於4月3日起的每週六日擴大規模進軍林口三井Outlet，以「新北希望市集」品牌展售當地最新鮮的有機農產品，在4月10、11日有機葉菜類9折及現場消費打卡送百合苗。「林口有機村」是由「語林有機農場」的農場主邱語玲整合在地小農所匯集而成，販售許多新北青農的農特產品。

農業局表示，4月10、11日將提供有機葉菜類9折優待及消費打卡送百合苗，民眾更可以憑有機小農地圖摺頁截角到專櫃消費滿500元，即可免費兌換香草盆栽一個，各項優惠及活動數量有限送完為止。

▲林口有機村伙伴之一的達彪茶園，以販售有機茶為主。

女青農邱語玲表示，林口地區的有機農民多為小農、經營規模不大，透過農業局計畫上的協助，將在地有機農戶串聯起來、凝聚共識，也將在地有機農產品聚集並提高有機規模，打造出「林口有機村」區域品牌，增加了通路上的可行性與多元性。

邱語玲說，每週六日將在「林口三井Outlet」設置新北希望市集有機蔬菜直銷專櫃，希望民眾週末假日前來商場逛街。她表示，除了實體通路外，未來也規劃與醒吾科技大學合作，設置網路銷售直播平台，與消費者有更高的即時性與互動性，為農產品銷售增加更多可能。

▲專櫃所販售的優質有機農產皆是由林口有機村的夥伴所生產。

農業局長李玟表示，拓展農產品通路是促進農業發展的首要任務，有穩定通路才能讓農友們更安心且努力生產優質農產品，農業局也秉持著「先創通路，再開農路」精神，透過網路直播、營養午餐入菜、連鎖通路展售及建立「新北希望市集」品牌等方式，積極協助農友媒合各式銷售管道，

李玟說，農業局與農友們組成策略聯盟共同行銷農產品，希望透過公部門與青農們合作，激發新思維創造新通路，在此也鼓勵市民好朋友多多購買在地青農的新鮮農產品，不僅落實「產地到餐桌」的概念，這些農產品更是保證物超所值。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟 新北採檢11豬場結果出爐

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓 4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！

人間煉獄！太魯閣號「內裝如廢鐵」 基隆搜救隊目睹2車廂場面心驚

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊 基隆搜救隊：一塊都不能缺