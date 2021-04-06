快訊／萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　新北採檢11豬場結果出爐

▲萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟，新北採檢11豬場結果出爐呈陰性。（圖／行政院農委會動植物防疫檢疫局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區沿岸4日上午10時許，民眾發現1頭死豬擱淺在沙灘，新北市政府動保處人員下午2時許將死豬帶回送檢，6日結果出爐確定為非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」。新北市動保處針對萬里跟金山養豬共11場，飼養2719頭採樣送畜衛所檢驗，6日下午檢驗結出爐呈「陰性反應」，目前警方已解除移動管制。

台灣本島首次有海漂豬驗出非洲豬瘟。應變中心說明，經新北市動保處統計發現海漂豬地點周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養2719頭，新北市政府已於5日晚間執行該等豬場之移動管制，動保處全面10車10獸醫連夜採檢、進行移動管制，警力全面配合佈署，並派員至現場執行臨床檢查及採樣送畜衛所檢驗，6日下午檢驗結果呈「陰性反應」。

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陳吉仲表示，2018年至今，15件海漂豬陽性案件中，12件在金門、2件馬祖、1件在新北市，萬里跟金山養豬頭數共11場，按照同仁訪視結果都良好外，飼養的都是黑豬，有11場連夜抽檢送到家衛所。

陳吉仲說，這是在本島首次發現海漂豬有非洲豬瘟病毒，有請新北市做應變計畫，對海漂豬發現地點周邊半徑10公里內養豬場進行移動管制、疫情訪視及採樣，目前看起來豬場的豬都很健康，沒有異樣。陳說，一直都有針對整個養豬屠宰和肉品市場注意，讓價格穩定，目前看起來不會是本土的感染。

農委會防檢局分析，認為依據中央氣象局海象中心資訊顯示，不排除海漂豬由境外漂入可能。而若新北市動保處完成發現海漂豬地點周邊半徑10公里內豬場訪視無異常，則可更加證實海漂豬由境外過來可能性。

農委會防檢局進一步指出，目前依據氣象局資料海流由海峽向北漂流，將強化桃園市至新北市縱身5公里豬場強化訪視。

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