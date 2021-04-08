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中美軍艦台海角力　吳釗燮「關注敵情」：國人要有保衛國家的決心

記者林銘翰／台北報導

美軍伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain,DDG-56）7日通過台灣海峽，與此同時，中國遼寧號航空母艦編隊也正在台灣附近訓練。對此，外交部長吳釗燮8日表示，這種緊張的狀況已經持續一段時間，國人一定要有保衛自己國家的決心。

▲▼美國軍艦勃克級神盾導彈驅逐艦約翰·S·麥肯號，穿越台灣海峽。（圖／翻攝美軍第七艦隊網站）

▲美國軍艦勃克級神盾導彈驅逐艦約翰·S·麥肯號穿越台灣海峽。（圖／翻攝美軍第七艦隊網站）

台海這兩天緊張情勢升高，除了共機不斷大舉擾台，中共遼寧號航空母艦編隊近日開赴太平洋，隸屬美軍第七艦隊的驅逐艦麥肯號也在7日通過台灣海峽，引來解放軍東部戰區嗆聲，表示共軍對麥肯號穿越台海全程進行跟蹤監視，「戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命」。

立法院外交及國防委員會8日邀請吳釗燮以「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」為題進行報告。吳釗燮會前受訪時表示，有關目前台海的局勢，這種緊張的狀況已經持續一段時間。

吳釗燮強調，政府的責任就是必須持觀察敵情對我們的威脅，相信國防部已經做得非常好，更重要的是國人一定要有保衛自己國家的決心。

根據國防部及U.S. 7th Fleet 臉書粉絲團的公開資訊，此次為美國總統拜登上任以來，美國軍艦第4度通過台灣海峽，前3次分別為2月4日的麥肯號（DDG-56）、2月24日的勃克級驅逐艦魏柏號（DDG-54），及3月10日的勃克級驅逐艦芬恩號（DDG-113）。

對此，國防部表示，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

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