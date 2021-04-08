外交部稱印度悼太魯閣號意義重大遭轟「大內宣」　吳釗燮說話了

記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生事故，印度外交部也首次對台灣表達哀悼與慰問，外交部發言人歐江安日前表示「有重大意義的」，引來國民黨立委李貴敏質疑，死傷慘劇竟成為官員拿來大內宣的素材。對此，外交部長吳釗燮8日表示，世界上其他國家對台灣表達哀悼之意，外交部一定要對表達感謝，這是外交部的責任。

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者林敬旻攝）



針對台鐵太魯閣號不幸發生意外，歐江安6日表示，印度外交部首次就台灣發生重大意外事件公開地表達印度方面的哀悼跟慰問，這是從1995年設處以來，印度外交部第1次對1個（事故）公開表達哀悼之意，「我想台灣跟印度之間的互動的確是很熱絡的，關係密切友好，我想這是一個有重大意義的」。

立法院外交及國防委員會8日邀請吳釗燮以「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」為題進行報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，太魯閣事件我們國人都感到非常悲痛，國際社會也都看到相關報導，並且對台灣表達哀悼之意。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮指出，截至目前為止，一共有100個國家、國際組織，以及超過900位國際政要、友人對台灣表達哀悼之意，國際社會對台灣表達哀悼之意，台灣也要表達感謝之意，同時把這些資訊轉達給國人了解，「這是外交部的責任」。

吳釗燮強調，外交部有責任在可能的地方發展對外關係，也因此世界上其他國家如果有對台灣表達哀悼之意，外交部一定要對外表達感謝之意。

談及帛琉旅遊泡泡團，吳釗燮則說，班機的成效的確非常好，但是因為後續有一些問題，可能沒辦法讓很多國人享受旅遊泡泡的成果，包括中央流行疫情指揮中心、觀光局、民航單位、航空公司等相關單位都在進行檢討，外交部希望能夠進一步改善，讓國人到帛琉進行非常盡興的旅遊。

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