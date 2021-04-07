快訊／「看見事故列車觸目驚心」　林佳龍：我會永遠陪伴

記者徐政璿／台北報導

太魯閣號發生重大出軌意外，交通部長林佳龍4日宣布在搶修告一段落後就請辭。林佳龍7日赴立法院備詢，他在會前受訪時坦言，「我在現場看見事故列車，那個景象令人怵目驚心、心痛」。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者楊詩益攝）

台鐵太魯閣號上週嚴重出軌，造成50名乘客不幸罹難。立法院交通委員會7日變更議程，邀請交通部長林佳龍、台鐵局代理局長祁文中，就此次鐵路事故的肇事原因、行車安全、工程廠商控管機制進行專題報告。

對於日前公開表態會負起政治責任，林佳龍表示，未來不管未來在哪個位置上，都會永遠陪伴。另外，他也在今天上午的交通委會會中強調，等事件告一段落，會負起政治責任，誠實面對，勇敢承擔。

林佳龍表示，意外要徹底檢討，他會承擔一切責任，也感謝國人跟朝野黨派，給他一點時間，能夠把事故傷害降到最低，再為受難者多做一點事，今天來立法院接受國會監督，也期盼我們都能夠攜手來幫忙找出問題，避免悲劇重演。

林佳龍說，未來不管未來在哪個位置上，都會永遠陪伴，這是一個台灣社會集體的傷痛，也在過程中看到非常多感人的故事，事實上受難者除了無辜的乘客，還有台鐵的同仁，包含司機員和助理司機員，對台鐵人來講，這又何嘗不是傷痛？

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