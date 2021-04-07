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聯合國指控美軍侵犯「關島土著」　趙立堅猛酸：正視自身人權問題

▲今年5月時，美、日、英、法部隊在關島海軍基地進行聯合演習時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

▲關島海軍基地。(圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

聯合國人權理事會近日致信美國政府，指控美軍持續侵犯關島查莫羅土著的人權。對此，中國外交部發言人趙立堅今（7）日回應說，關島作為美國的海外屬地，不僅民用土地被侵占，甚至有三分之一的領土被美國打造成軍事基地，「這嚴重衝擊當地旅遊業，威脅土著人經濟生活」。

中國外交部例行記者會上，《澎湃新聞》記者提問說，聯合國人權理事會的3名特報員，最近發布一封致美政府的聯名信函，內容指控美國政府和軍方持續侵犯關島土著的人權，甚至再沒有與查莫羅人民的協商下，還不斷在關島增強軍備，以及由此帶來的對土著土地、資源、環境和文化權利的威脅表示嚴重關切。

趙立堅對此諷刺說，關島作為美國的海外屬地，上頭的居民至今仍是擁有美國國籍的「二等公民」，目前甚至沒有在美國大選中投票的權利，「他們家園被美國視為亞太地區的軍事前哨，民用土地不斷被侵占，三分之一的領土已經被美國打造成了軍事基地並還在不斷擴建。這嚴重衝擊當地旅遊業，威脅土著人經濟生活。」

他強調，中方一貫堅定支持非殖民化事業，支持聯合國在非殖民化問題上發揮應有作用，「我們敦促美方正視自身人權問題，以實際行動保護關島土著居民的合法權益。」

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅。（圖／CFP）

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